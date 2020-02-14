Лешек Шерепка: Лукашенко - часть "русского мира"

Польша должна поддерживать гражданское общество Беларуси, а не режим Лукашенко, который по сути своей является антиевропейским, считает бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка





Свою позицию польский дипломат и историк изложил в колонке на Rzeczpospolita.





Он сравнил нынешний кризис в беларусско-российских отношениях с ситуацией в конце 2010 года. Тогда Москва также отказалась поставлять нефть и газ по льготным ценам, Лукашенко начал искать альтернативные источники энергоносителей, при этом наступило некоторое потепление в отношениях с Западом.





Все это происходило в преддверии президентских выборов и закончилось тем, что Лукашенко, все же договорившись с Москвой, жестко подавил массовые протесты и утвердил свою власть.





Сегодня, по мнению Шерепки, ситуация похожа, только Лукашенко решил вдобавок разыграть перед выборами карту угрозы независимости и представил себя ее защитником. А потому получил еще большую поддержку Запада, в том числе и США, и использует это в переговорах с Россией.





«Всегда было интересно, откуда в демократических государствах столько политиков, готовых играть роль полезных идиотов и в кризисных ситуациях бросают диктатору спасательный круг. Сторонники таких действий обычно оперируют аргументом, что Лукашенко сейчас единственный гарант беларусской государственности, и лучше, чтобы над Бугом стоял беларусский солдат, а не российский. Так и хочется сказать: какой гарант, такая и государственность», — пишет Шерепка.





По его мнению, беларусская армия фактически является частью российской, а солдаты отличаются лишь кроем формы и шевронами. И в случае реального военного конфликта игнорирование этого приведет к фатальным последствиям.





Тем не менее, говорит дипломат, уже и в Польше политики правящей коалиции заявляют, что в условиях угрозы независимости Беларуси надо, чтобы Лукашенко имел альтернативу России, а потому Беларусь должна стать приоритетом польской дипломатии.









По словам Шерепки, они руководствуются принципом «лучше пусть в Минске сидит дьявол, лишь бы не москаль». Но этот подход в корне неверен, считает Шерепка, ведь Лукашенко ментально является частью «русского мира».





«Он убежден, что Запад — большая угроза его власти, чем Россия. Его интересуют западные деньги, технологии и поддержка во фракционной борьбе с Москвой, но не интеграция на условиях ЕС. Ведь созданный им режим по существу своему антиевропейский, а также антипольский», — уверен бывший посол.





Беларусь должна оставаться приоритетом для Польши, но не из-за российской угрозы, а из-за общей истории, большого количества поляков и беларусов по обеим сторонам общих границ.





В таких условиях Польше следует, как и раньше, поддерживать развитие гражданского общества и основы беларусской государственности, а не напрямую режим Лукашенко. И для этого хватает инструментов, считает Шерепка.





«Самый дешевый и эффективный шаг — отмена виз для белорусов на въезд в ЕС, и Польша должна усиленно настаивать на этом. Блокирование такого решения под предлогом угрозы безопасности, в то время как в ЕС въезжают сотни тысяч нелегальных мигрантов, как минимум непонятно», — заявил дипломат.





Также, по его мнению, нужно восстановить малое приграничное движение и ускорить темпы развития инфраструктуры на границе.





«Созданная Лукашенко политическая система закостеневает и все больше сосредоточена на собственном выживании. В интересах суверенной Беларуси — не сохранить ее, а как можно скорее сменить власть. Только политический плюрализм может дать Беларуси новый импульс для развития, который укрепит государство и позволит ему более эффективно защищать свои интересы от имперских замашек России», — уверен Лешек Шерепка.





По его мнению, Запад сможет помочь в этом беларусскому обществу, только если перестанет следовать ожиданиям Лукашенко и навяжет ему собственную политическую программу и повестку.