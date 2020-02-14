Страсти по лучам и звездам. Что не так с белорусским гербом?

Глянула, на всякий случай на календарь: нет, до 1 апреля еще очень далеко, и даже весеннее обострение пока не должно было себя проявить. Но тогда что это было?





Как и многие белорусы, упорно всматриваюсь в оба представленных варианта, ощущая полную беспомощность и собственную никчемность.





Не то чтобы мне хотелось разобраться, какой же из представленных образцов более прекрасный (в принципе, нынешняя символика и так расходится с моими представлениями о прекрасном), но хотя бы понять разницу и найти то, что делает один из образцов «более современным» и «менее милитаристским» (так утверждают редакторы герба) мне очень хотелось бы. Но нет.





Несколько раз сверяю «было» и «стало» и понимаю, что кроме слегка перевернутого глобуса и небольших цветовых корректировок больше эти два герба нового в себе ничего не несут!





И главное, все не отпускает вопрос: зачем? Ребята, вам что, заняться нечем? Целое Министерство юстиции развлекается тем, что измеряет угол наклона лучей и обводку звезды?





И оказывается, как просто все было. Граждане попросили — и Министерство принялось разрабатывать проект и рисовать новые гербы. Других же проблем у Минюста, правда, нет?





Вот даже интересно: а если я попрошу добавить на герб чего-нибудь эдакого — например, американского орла как знак нашей дружбы с США и нефтяной независимости — там тоже послушают и начнут малевать пернатого на нашей символике?





Или для этого нужны какие-то особые «граждане»? Такие, о которых никто не слыхал, но при этом чье мнение является настолько важным, что отказать им не представляется возможным.





Ведь чего только мы не слышали о нынешнем гербе: и то, что он похож на капусту, и что этот «совок» совсем не годится для современной Беларуси, и то, что есть куда более адекватная замена в нашем историческом прошлом, но точно никогда о том, чтобы кто-то возмутился наклоном лучей.





Так что же это за «граждане»? Не те ли, по чьим заявкам у нас отменяют льготы, вводят "тунеядские" налоги, строятся президентские больницы и дворцы? Теперь вот глобус решили на гербе повращать. Я так понимаю, это чтобы вписаться в политический момент?





Интересно, а если Россия решит дать скидку на нефть, снова будем крутить ее на нашем глобусе? Или это уже безвозвратный поворот, и «граждане» наконец решили окончательно?









Конечно, символы — вещь очень важная. Особенно в нынешнее время, особенно в нашей стране, где вся политика только и строится на символах, намеках и всевозможных месседжах. Вот только не отпускает вопрос: а не пора ли уже заняться вещами не столь символическими? Есть же где приложить усилия, а? Особенно тем самым «гражданам».





И так бы хотелось обратиться к ним, рассказать, что в Беларуси есть проблемы и поактуальнее символического глобусоориентирования и цветопередачи на ленточке.





Вот только знать бы, куда отправлять такое обращение.





Алло, граждане, примите, пожалуйста, заявку «по просьбам граждан»!