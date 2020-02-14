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Лукашенко сегодня приедет на Светлогорский ЦКК

Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.

Внимание руководства будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие официально не введено в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Вполне возможно, что приезд президента внесет ясность в этот вопрос.
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