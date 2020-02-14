Лукашенко сегодня приедет на Светлогорский ЦКК
Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.
Внимание руководства будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие официально не введено в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Вполне возможно, что приезд президента внесет ясность в этот вопрос.
09:52 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.