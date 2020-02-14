Лукашенко сегодня приедет на Светлогорский ЦКК

Внимание руководства будет приковано к Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, а точнее к построенному на его базе заводу сульфатной беленой целлюлозы. Пока предприятие официально не введено в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. Вполне возможно, что приезд президента внесет ясность в этот вопрос.



