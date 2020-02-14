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Фото дня. Си Цзиньпин призывает китайские компании возобновить свою деятельность

Лидеры Китая призвали деловые круги в районах, в меньшей степени затронутых новым коронавирусом, возобновить деятельность своих предприятий в попытке свести к минимуму влияние вспышки заболевания на экономику, передает NHK.



Государственное средство массовой информации Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин на заседании высших руководителей Компартии в тот же день подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние вспышки заболевания, чтобы сохранить экономическую и социальную стабильность.

Однако число подтвержденных случаев инфицирования и число связанных с вирусом летальных исходов в провинции Хубэй резко увеличилось в среду. По сообщению официальных лиц, было зафиксировано 14.840 новых подтвержденных случаев инфицирования. В среду от заболевания скончались еще 242 человека. В общей сложности в провинции скончались 1.310 человек.


Эти данные свидетельствуют о значительном росте. Как говорят официальные лица, причина заключается в том, что они стали включать в эту статистику случаи, диагностированные с помощью новых клинических методов.
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