







Государственное средство массовой информации Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин на заседании высших руководителей Компартии в тот же день подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние вспышки заболевания, чтобы сохранить экономическую и социальную стабильность.





Однако число подтвержденных случаев инфицирования и число связанных с вирусом летальных исходов в провинции Хубэй резко увеличилось в среду. По сообщению официальных лиц, было зафиксировано 14.840 новых подтвержденных случаев инфицирования. В среду от заболевания скончались еще 242 человека. В общей сложности в провинции скончались 1.310 человек.









Эти данные свидетельствуют о значительном росте. Как говорят официальные лица, причина заключается в том, что они стали включать в эту статистику случаи, диагностированные с помощью новых клинических методов.



