«Гибридная война» России против Беларуси – 3: цель «Крестный батька»

Почему? Все достаточно просто: в Российской империи, СССР или современной РФ никто и никогда не разрабатывал что-либо основополагающее в базовых гуманитарных сферах человеческой деятельности, а всегда пользовались чем-то «импортным», брав за основу труды великих мыслителей – от глубокой древности до наших дней.





Современная российская армия и спецслужбы пытаются максимально использовать в своей «работе» труды древнекитайского стратега и мыслителя Сунь-Цзы и его «Искусство войны».





Они, конечно, крайне эффективны, но, с другой стороны, именно поэтому логику их действий, как и возможные модели применения усилий, достаточно просто отследить и спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

“Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом”

В полном соответствии с древним военно-философским трудом, прямо сейчас российские спецслужбы в гибридной войне против Беларуси начали действовать по формуле: «Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно… Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота…».





Причем технологии таких влияний на массы в России отработаны до практически высшей степени совершенства. Вспомните: Грузия – Саакашвили, Украина – Порошенко, а теперь и Зеленский, поэтому Лукашенко для Кремля это всего лишь очередной этап, тем более, что с точки зрения «кремлевских старцев» он начал выходить из-под контроля.





Здесь и отказ от подписания договора о союзном государстве, и китайский кредит, «расправленные плечи» после визита М.Помпео в Минск, в общем, «надо что-то решать».





Причем российские спецслужбы и СМИ обрушатся на нашу страну «со всей пролетарской беспощадностью» – ведь, согласно источникам агентства Bloomberg в Кремле, у Путина было два плана для сохранения своей власти после 2024 года, когда истечет срок его президентских полномочий. Конституционная реформа и отставка правительства были «планом Б».





Объединение с Беларусью помогло бы Путину обойти ограничения по президентским срокам, так как он возглавил бы новое союзное государство. Однако этот «план А» провалился, и вину за это Кремль возлагает лично на Лукашенко, такое не прощают.





К Александру Григорьевичу есть очень много претензий, вы и без меня все отлично знаете, но прямо сейчас он волею судеб превратился в того, кем собственно и должен быть по Конституции нашей страны – гаранта, по крайней мере в части обеспечения суверенитета Беларуси.





Да, такой его единоличный статус во многом стал возможным из-за «прежних грехов» и, в первую очередь, в связи с неоднократными «зачистками» оппозиционного поля, но сейчас имеем то, что имеем.





“Пусть жители калечат имя своего князя”

В таком контексте смена Лукашенко приведет к ослаблению государства, безусловно, временному, и проблемам, которые на самом деле легко решаются, если бы не Россия со своими планами аннексии нашей страны.





Причем простое его отстранение от власти в результате выборов РФ не устраивает, события должны быть трагичными и связанными с дестабилизацией обстановки в стране.





Поэтому, как бы ни надеялись, очередным сериалом «Крестный батька» не обойдемся, тут немного другая история.





Прямо сейчас в российских СМИ раскручиваются сюжеты о «колхознике» Лукашенко подчеркивающие его «крайнюю некомпетентность». Цитирую телеграмм-канал Незыгарь: «Лукашенко во время визита в Сочи завалил весь стол бумагами, кляузами и бестолковыми справками. Их никто не стал даже читать. Никому из своей команды Лукашенко таскать эту макулатуру не доверил. Все делал сам. Колхоз еще тот».





Заметили разницу? Сейчас Кремлю необходимо создать уничижительный образ лидера в полном соответствии с вышеописанным: «пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно»… ничего не напоминает, например массированная имплементация в сознание украинцев связки слов Порошенко и «барыга». Что придумают для батьки? Искренне признаюсь – пока не знаю, но это произойдет, причем уже очень скоро.





Анализируя действия Кремля в отношении нашей страны, я с удивлением для себя обнаружил, что нынешняя дискредитация президента Беларуси — это вовсе не начало реальной «гибридной войны» РФ в отношении нас.





Первый этап российской агрессии мы уже незаметно для себя пережили, ведь, как пишет Сунь-Цзы, «когда хочешь ударить на армию противника, напасть на его крепость, убить его людей, обязательно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны, воинов его стражи».





Помните не очень-то и давние «громкие» отставки среди наших силовиков и «приближенных», это была своеобразная «чистка», тут ни дать не взять, Александр Григорьевич оказался молодцом – сработал на упреждение.





А вот что произойдет на третьем этапе в общих чертах можно спрогнозировать, прочитав древнекитайский труд: «война – это путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации, использования уловок и хитростей».





Всеми возможными и доступными для Кремля способами нам будут рассказывать, как плохо беларусы живут, какие проблемы есть в стране сейчас и еще большие ожидают в будущем, если с Россией не дружить.





Можно сразу отвлечься? Рейтинг доверия Путину за последние два года упал почти в 2 раза – с 59% в 2017-ом до нынешних 35%: а усталость от нынешнего главы российского государства достигает максимума. Причем, возросшее доверие к Лаврову (17%) и Шойгу (19%) прямо говорит, что удержание рейтинга Путина связано только с учетом деятельности во внешней политике (остаточный синдром Крымнаш), а во внутренней – социально-экономические провалы становятся фактором раздражения.





Сам тренд настолько устойчив, что какому-либо улучшению ситуации не способствовало даже обещание «щедрот государевых», озвученных в послании Федеральному собранию.





Такими проблемами, российские СМИ заниматься не желают, да и заказа со стороны Кремля не было, а вот про «ужасную» жизнь беларусов – будет, не сомневайтесь. В этой связи интересно, что Лукашенко кто-то грамотно советует и намедни выяснилось, что его больше не устраивает практически полностью подконтрольное Москве новостное поле нашей страны, даже разговоры пошли о необходимости создания своего круглосуточного информационного канала по примеру Евроньюс.





Кажется, что здесь присутствует только одно но – на этом канале должны работать как минимум патриотически настроенные беларуские журналисты, чтобы не получилось по принципу «хотели как лучше – получилось как всегда».





И да, я бы изучил опыт Украины по блокировке ФСБшных «ВК» и «Одноклассников», ведь, судя по всему, украинцы такую «потерю» пережили достаточно легко, а рычаг от их воздействия на массы – солидный.





До четвертого этапа – открытого военного противостояния, дай Бог, не дойдет, в пользу чего говорит, как «война» с Вайшнорией в ходе которой российская армия безвозвратно потеряла генерала, военную технику и в общем-то показала полное неумение ведения военных действий в характерной для нашей страны лесистой местности. Так еще и Сунь-Цзы в своем труде сквозь века прямо указывает: «Если речи противника смиренны, а боевые приготовления он усиливает, значит, он выступает. Если его речи горделивы и он сам спешит вперед, значит, он отступает».





Иными словами: чем чаще в России штурмуют деревянный Рейхстаг и пышнее празднуют без преувеличения Великий День Победы, а именно так все и происходит – тем угроза меньше.





Тогда что, может снова в «Искусстве войны посмотрим»: «Осмелюсь спросить: а если противник явится в большом числе и полном порядке, как его встретить? Отвечаю: захвати первым то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе».





“Пока мы вместе – нас не победить”

Как бы понятно…«работа» по нашей стране будет вестись в основном с помощью спецслужб, я уже писал об этом подробно, а основная их деятельность будет сосредоточена на дестабилизации Беларуси с одновременным отстранением от власти Лукашенко.





Кроме того, будут попытки раскачивания основ государственности: беларуский язык, «жесточайшее привязывание» Беларуской православной церкви к Русской православной церкви, возможно – сепаратизм, а использоваться для этого будет пропаганда и подконтрольные парамилитарные или «псевдо- патриотические и националистические» структуры, основной задачей которых (осознанно или в «темную») станет провоцирование «разгона» уличных протестов или создание информационных поводов для российской системы пропаганды.





Основная цель остается неизменной – организовать, в конечном итоге, так называемую войну «всех против всех», что не получилось, хотя и пытались, в Украине и «блестяще реализовалось» в Сирии.





Поймите правильно: не обязательно в «горячей фазе» с оружием в руках, достаточно просто разделить наше общество. Если это выходит, то по логике Кремля – отлично, есть повод ввести братских «миротворцев» и аннексировать если не всю Беларусь, то хотя бы ее часть.





Пока Лукашенко делает все правильно, здесь, несмотря на все отношение к нему, не отнять ни прибавить и, кажется, что для нас, беларусов, настало время помочь. Нет, конечно же, не ему лично, а нашей любимой независимой стране, руководствуясь принципом все того же Сунь-Цзы: «никогда не полагаться на добрую волю других или на случайные обстоятельства», ведь пока мы вместе – нас не победить”.





Самое интересное, что в таком случае существует возможность поддержки из-за океана, например, Washington Post, в своей редакционной статье называет президента Беларуси «коварным автократом», напоминая о фальсификациях выборов и жестоком подавлении протестов. Тем не менее редакция делает вывод, что, хотя Лукашенко и «не является привлекательным партнером для Запада, но его попытки спасти свою страну заслуживают поддержки».





Все верно – США по стратегическим соображениям судя по всему готовы поддержать независимость и суверенитет Беларуси, но это не самое главное, суть вопроса в другом: готовы ли к этому мы с вами?





Сейчас обстоятельства сложились так, что мы можем спорить о чем угодно… кроме одного – будет ли Беларусь независима. Независимость подвергать даже малейшему сомнению просто нельзя, от этого зависит, в какой стране будем жить мы и наши дети.





Посмотрите на молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Осетию, украинский Донбасс, куда Кремль со своим “русским миром” уже пришел…







