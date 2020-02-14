Касьянов: Путин меняет конституцию России из-за Лукашенко

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«В ноябре-декабре все смотрели вокруг переговоров с Беларусью. С белорусским президентом Владимир Путин совещался, наверное, раз 6 по несколько часов», - заявил он.





По его словам, такая трата времени на не слишком важного президента другого государства показывала, что «отрабатывается главный сценарий, то, что в Кремле называют транзитом», с целью удержания власти, сообщает «Эхо Москвы».





«Он не сработал. И в январе пошло другое (изменения Конституции РФ – ред.). Сразу же, не дожидаясь ничего, в очень быстром темпе аж сразу после новогодних праздников».



