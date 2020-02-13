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Александр Лукашенко уволил Марианну Щеткину

Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению целей устойчивого развития, сообщает "Белсат" со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Согласно постановлению главы государства Александра Лукашенко, Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению целей устойчивого развития. На эту должность назначен заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко.

В 2009-2017 годах Марианна Щеткина руководила Министерством труда и социальной защиты.

В 2015-м именно она стала инициатором «налога для тунеядцев», вызвавшего острые протесты во всей стране. В 2016-м Марианна Щеткина заявила, что в Беларуси неизбежное повышение пенсионного возраста.

Пока Марианна Щеткина работала на должности министра труда, Беларусь оказалась в десятке стран с наихудшими условиями труда.

В 2017 году в одном из минских дворов появилась «стена Щеткиной», на которой анонимные уличные художники помещали аппликации и граффити на остросоциальные темы.
СК/МВ belsat.eu
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