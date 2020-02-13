+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Отбывающий арест Алесь Круткин еще и оштрафован

Суды в Беларуси продолжают действовать противозаконными методами.

Сегодня судья суда Первомайского района города Витебска Елена Протас оштрафовала видеоблогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина на 50 базовых величин (1350 белорусских рублей) по статье 23.34 ч. 3 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Активист уже отсидел в ИВС 17 суток административного ареста из 30, которые ему вынесли в суде Полоцка 28 января 2020 года и суде Октябрьского района Витебска 12 февраля.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru