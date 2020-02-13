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Генсек НАТО призвал Россию уважать суверенитет Беларуси

Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции министров обороны НАТО.

2-13 февраля 2020 года в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсуждали возможные ответы на вызовы безопасности, которые возникли в связи с развертыванием российской ракетной системы SSC-8 (Новатор 9M729). Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции министров обороны НATO в Брюсселе ответил на вопрос журналиста «Белсата».

- Беларусь придерживается договора о ракетах малой и средней дальности даже сейчас, когда он перестал существовать. Мы видим, что давление Владимира Путина на Беларусь усиливается. Как вы думаете, что НАТО может сделать, чтобы избежать потенциального размещения российских ракет и в Беларуси, не только в Калининграде? Думаете ли вы, что сейчас хорошее время, чтобы встретиться с официальными представителями Беларуси и поговорить об этом?

- Беларусь – партнер НАТО, мы ценим это партнерство. Беларусь это суверенная нация, которая принимает суверенные решения, и мы ценим эти решения. Мы также, конечно, призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность всех наций в Европе, в том числе Беларуси. Это вопрос уважения к тому, что все нации в Европе – суверенные, с правом принимать собственные решения без вмешательства со стороны соседей.

Ответ НАТО на нарушение Россией договора РСМД, разработку и размещение ракет малой и средней дальности в Европе был одним из главных вопросов встречи министров обороны Альянса 12-13 февраля в Брюсселе.
Источник: АА/МВ belsat.eu
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