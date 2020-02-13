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США ввели масштабные санкции против России

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения".

США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом говорится в Федеральном реестре США, пишет РБК-Украина

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". 

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ.

Ранее сообщалось, что США продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине. До этого Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. 

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.
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