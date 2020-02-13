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Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь назвали ложью новые доказательства, которые обнародовала полиция

Адвокаты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили, что опубликованные полицией доказательства о вероятной причастности их подзащитной к убийству Шеремета — вранье.

Об этом сообщает Громадське.

Речь идет о доказательствах, которые в среду, 12 февраля опубликовала полиция.

По словам защитников, доказательства не являются новыми, а полиграф подтвердил непричастность Дугарь к убийству.

«Эта экспертиза на 46 страницах — она ​​с 7 числа есть у обвинения. В ходе этого исследования Яне поставили соответствующие вопросы, касающиеся ее причастности к совершению преступления. Она ответила на четыре вопроса и ни один вопрос не подтвердило ее причастность», — сказал адвокат Николай Ореховский.


Сама Дугарь заявила, что считает эти доказательства неубедительными.

Ранее полиция опубликовала заявление с опровержением позиции защиты о непричастности Дугарь к преступлению. В нем сказано, что Дугарь 22 раза самовольно покидала военную часть в 2019 году, а сравнительная экспертиза четко указала, что девушка на видео по разведке и на видео с Яной Дугарь — одно лицо.

В полиции заявили, что экспертиза по использованию полиграфа не имеет юридической силы и не отвечает на вопросы, которые интересуют следствие.

Напомним, в конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.

По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.
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