Беларусь не планирует увеличивать численность армии
Беларусь не планирует увеличивать численность военнослужащих в ближайшее время.
Об этом, как пишет News.ru, рассказал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимир Макаров.
По его словам, в ближайшие годы число белорусских солдат не вырастит «ни на одного военнослужащего»
Макаров добавил, что по итогам последних 10 лет количество граждан призывного возраста в Беларуси сократилось в два раза.
К весне, как отметил Макаров, призывного возраста достигнут 130 тыс. граждан Беларуси, из которых на срочную службу пригласят не более 3,8% от общего числа призывников.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что Минск отказался от размещения в стране российской авиабазы, поскольку Беларусь решила купить российские Су-30СМ за собственные средства.
18:18 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.