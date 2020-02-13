Беларусь не планирует увеличивать численность армии

Об этом, как пишет News.ru , рассказал пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимир Макаров.





По его словам, в ближайшие годы число белорусских солдат не вырастит «ни на одного военнослужащего»





Макаров добавил, что по итогам последних 10 лет количество граждан призывного возраста в Беларуси сократилось в два раза.





К весне, как отметил Макаров, призывного возраста достигнут 130 тыс. граждан Беларуси, из которых на срочную службу пригласят не более 3,8% от общего числа призывников.





Ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил, что Минск отказался от размещения в стране российской авиабазы, поскольку Беларусь решила купить российские Су-30СМ за собственные средства.