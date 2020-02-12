+34%! Жировки за январь шокировали беларусов
Первые случчане, оплатившие коммуналку за январь, уже взялись за головы
Ещё не успели прийти жировки на почтовые ящики жителей Слуцка, некоторые из них высказали «Кур'еру» своё удивление — в этот раз платить пришлось заметно больше, чем за декабрь.
Дело в том, что часть случчан ещё до прихода январских платёжек за ЖКУ оплачивает услуги через интернет-банкинг — там уже выставлена общая сумма. И, например, одна семья в предыдущем месяце (за декабрь) платила по жировке 98 рублей, а сейчас (за январь) — 111 рублей. Это на 13 рублей больше (или +12%).
В другом случае случчанка сообщила, что заплатила на 34% (!) больше. В декабре было выставлено 79,87 рубля, в январе стало 107,58 рубля. «Итого: подорожало на 27,71 рубля», — пояснила случчанка. Так как жировок ещё нет, она не может сказать, за что именно так поднялась плата.
«В квитанциях за декабрь был перерасчёт с минусом за период с марта по декабрь по электроэнергии мест общего пользования и на работу лифта, поэтому и суммы отличаются. Нужно смотреть графу начислено за декабрь без перерасчёта», — пишет читательница Валентина Иванова.
17:34 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.