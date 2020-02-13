Белорусские десантники отрабатывают бои в городских условиях

Движение в переулках, ориентирование в подвальных лабиринтах, вход через окна, ведение огня в небольших помещениях, эвакуация раненых. Ведение действий в городских условиях – один из сложнейших этапов боевой подготовки. В спецназе этот вопрос приоритетный, пишет ВоенТВ, публикуя видео