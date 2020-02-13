Белорусские десантники отрабатывают бои в городских условиях
Белорусские десантники отрабатывали на полигоне под Брестом бои в городских условиях.
Движение в переулках, ориентирование в подвальных лабиринтах, вход через окна, ведение огня в небольших помещениях, эвакуация раненых. Ведение действий в городских условиях – один из сложнейших этапов боевой подготовки. В спецназе этот вопрос приоритетный, пишет ВоенТВ, публикуя видео
15:54 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.