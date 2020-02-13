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Белорусские десантники отрабатывают бои в городских условиях

Белорусские десантники отрабатывали на полигоне под Брестом бои в городских условиях.





Движение в переулках, ориентирование в подвальных лабиринтах, вход через окна, ведение огня в небольших помещениях, эвакуация раненых. Ведение действий в городских условиях – один из сложнейших этапов боевой подготовки. В спецназе этот вопрос приоритетный, пишет ВоенТВ, публикуя видео
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