Иногда в информационном пространстве появляются странные штуки, такие, как статья агентства Блумберг. В ней есть разные технические неточности, например, Евразийский экономический союз назван "Таможенным союзом". Причём, написано, что он ещё только "рождается" (nascent Customs Union). Но это мелочи.





Главное, что в статью заложена абсолютно ошибочная логика о "плане А" и "плане Б".





Мол, якобы "план А" на транзит власти у Владимира Путина состоял в том, чтобы создать реальное "Союзное государство" ("поглотить Беларусь") и возглавить его, а в РФ руководителем поставить "преемника". И вот, поскольку А.Лукашенко устоял и от "плана А" "отбился", то теперь В.Путин перешёл к "плану Б" - конституционной реформе.





Надо сказать, что в таком духе рассуждают не только далёкие американцы. Многие белорусы поспешили написать, что теперь, после объявления путинской конституционной реформы, мол, Россия займётся внутренней политикой и ей будет не до нас.









Все эти рассуждения исходят из важного тезиса: российское руководство поставило вопрос о священном - о власти - в зависимость от того, удастся ли "уломать" А.Лукашенко на переговорах по "углублению интеграции".





Абсурдность данного тезиса является самоочевидной. Российская элита решает вопрос о власти внутри себя и тратит значительные ресурсы на то, чтобы исключить любое внешнее влияние на внутреннюю политику. Поэтому никакого "плана А" с "инкорпорацией Беларуси", разумеется, не было изначально.





Казалось бы, какая разница, был "план А" или не был? Что от этого зависит?





Разница огромная, особенно – для Беларуси. Если бы был "план А", то был бы и его провал (о котором пишут авторы статьи на "Блумберге"), а нынешнее давление России было бы просто "наказанием" А.Лукашенко за несговорчивость (как пишут они же).





Но поскольку "плана А" не было, а вопрос о транзите намеренно решался вне связи с внешнеполитическими вопросами, то самое интересное в белорусско-российских отношениях ещё впереди. Если транзит не зависит от отношений с Беларусью, то и отношения с Беларусью не зависят от транзита.





Стратегический приоритет Кремля по установлению контроля над территорией Беларуси сохраняется и будет реализовываться независимо от перипетий транзита.





И то, что Михаил Мишустин, чиновник, выработавший одну из двух неприемлемых для Беларуси "дорожных карт" – в сфере интеграции налогового законодательства – стал премьер-министром России, более чем красноречиво говорит о серьёзности намерений Москвы в отношении Беларуси.









Поэтому надежды на то, что России будет «не до нас», следует отбросить. И властям (похоже, они это уже сделали), и гражданскому обществу, и нашим западным партнёрам.