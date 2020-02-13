Лукашенко пригласили в Швейцарию. На хоккей

Видео разговора пубикует телеграм-канал Пул Первого.









- В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, - сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.





- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, - то ли в шутку, то всерьез сказал Лукашенко.





Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.



