Лукашенко пригласили в Швейцарию. На хоккей
Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис пригласил белорусского президента приехать в Швейцарию на чемпионат мира по хоккею.
Видео разговора пубикует телеграм-канал Пул Первого.
- В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, - сказал на встрече с Лукашенко Иньяцио Кассис.
- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании «Штадлер Рейл Групп») поручим организацию этого визита, - то ли в шутку, то всерьез сказал Лукашенко.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне в мае этого года.
Источник: tut.by
14:21 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.