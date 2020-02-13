Чудны дела твои: лидер КПРФ поддержал внесение Бога в Конституцию РФ как "образа, соответствующего ценностям"
КПРФ не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции России, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Портал-Credo
Отвечая на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" на вопрос о возможности упоминания Бога в преамбуле Конституции, Зюганов заявил, что "это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы", и напомнил о наличии слова "Бог" в гимне РФ.
По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. "Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (...) - там главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот и не ест", - рассказал Зюганов. "Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы", - заключил лидер КПРФ.
12:39 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.