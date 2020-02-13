"На компромисс с властью можно идти только если это касается интересов страны"
Основатель Tut.by и Hoster.by Юрий Зиссер рассказал о контактах с властями, давлении на портал со стороны Министерства информации и готовность к компромиссам.
В частности, в интервью сайту dev.by Юрий Зиссер сообщил, что у руководства Tut.by было "несколько встреч на президентском уровне", в 2000-х годах приглашали в Администрацию президента, но позже это прекратилось.
"Но каждый раз, когда происходит какая-то акция, верхушку Tut.by вызывают в Министерство информации, дают нагоняй. Звонят, просят приехать. И ругаются на нас, мы должны получить свою порцию", - цитирует Зиссера svaboda.org
Он уточнил, что это происходит на уровне министра информации и его заместителей, причем очевидно, что они это делают не по своей воле.
"На компромисс с властью стоит идти, если это касается интересов страны", - подчеркнул Зиссер.
Говоря о своем портале, Зиссер заявил, что в Tut.by решили принципиально не продаваться, в том числе потому, что белорусский бизнес боится вкладываться в независимые СМИ, Tut.by в частности.
При этом Зиссер назвал Tut.by "полуоппозиционным порталом".
Юрий Зиссер рассказывает:
— 1:20 — что делать, если тебя нормализует президент,
— 5:14 — когда надо идти на компромиссы с властью и бизнесом, а когда «они посланы»,
— 15:05 — почему не вышло заниматься AI в СССР,
— 16:02 — про программу собственной разработки,
— 21:10 — как внедряли банковскую систему в Сибири в кризисные 90-е,
— 27:38 — с чего начинались «Надёжные программы»,
— 34:10 — про доменные войны и 1$,
— 43:34 — как на TUT.by повлияло дело БелТА,
— 50:44 — как остановить наступление «Онлайнера»,
— 53:40 — почему на TUT.by нет расследований,
— 58:51 — зачем TUT.by клоны в Нигерии и Узбекистане,
— 1:03:32 — почему на еврейском празднике белорусы сидят с каменными лицами.
12:27 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.