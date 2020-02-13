Айсултан считает, что если народ объединиться против государства, то он сможет перевернуть государство «вверх дном» и тогда наступит «новое начало». Внук Назарбаева уверяет, что бог на его стороне и он со сторонниками победит.





Айсултан уверяет, что владеет информацией о коррупции между российскими и казахстанскими властями. Свою семью он называет «жадной и ненасытной», в особенности это касается матери Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента. Все люди должны знать правду, уверен Айсултан.





Парень отметил, что все началось после того, как он занял руководящий пост в федерации футбола Казахстана. Тогда Дарига Назарбаева и ее муж Кайрат Шарипбаев начали интриговать против бывшего тестя Айсултана - Кайрата Боранбаева, втягивая в это президента Назарбаева. И причина была в газовом контракте с Россией, согласно которому Казахстан продавал топливо российской компании. Айсултан уверяет, что деньги оседают в Сингапуре, и в итоге оказываются в карманах российской верхушки. «Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», - отметил Айсултан. Мать собралась отобрать контракт, но Айсултан занял сторону тестя.





После этого конфликт только раскручивался. Дед, Нурсултан Назарбаев, вызвал Айсултана к себе на ковер и провел жесткую беседу. После этого внук разочаровался в своем деде. «Он за свою жизнь сделал много ошибок, но и хорошего сделал тоже немало!» - отмечает юноша.





Айсултан живет в Британии уже несколько лет, в 2019 году в Лондоне его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского.