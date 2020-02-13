+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске открывается посольство Швейцарии

13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Для швейцарского дипломата это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии. 

С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было представительским офисом.

Для того, чтобы углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы в нашей стране, в 2019 году было принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.
Источник: СТВ
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru