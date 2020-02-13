В Минске открывается посольство Швейцарии
13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.
Для швейцарского дипломата это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии.
С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было представительским офисом.
Для того, чтобы углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы в нашей стране, в 2019 году было принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.
Источник: СТВ
10:58 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.