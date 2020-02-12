Оборзели: милиционер пришел в онкодиспансер к 76-летнему пациенту с обвинениями в экстремизме!
В Мозыре сотрудники милиции заподозрили в экстремизме 76-летнего ветерана труда, представителя Белорусского национального конгресса и Движения "За Свободу" Григория Кривицкого.
Как пишет "Народная Воля", сотрудник местного РОВД, капитан милиции Сергей Мартинович дважды приходил в онкологический госпиталь, где в последнее время лечился Кривицкий, чтобы составить на него административный протокол за распространение экстремистского материала в Facebook.
"Я очень удивился, когда 10 февраля ко мне в больницу пришел капитан Мартинович. Все-таки больничный режим, некоторые люди ходят, что называется, на грани жизни, а тут милиционер.
Оказалось, что на моей странице в Facebook милиция обнаружила информацию, запощенную в 2018 году, а в ней среди прочих упоминалась и анархическая организация. В этом и заключалось мое распространение экстремистского материала.
Не дождались даже, пока меня выпишут - срочно пришли в больницу выяснять ситуацию с позапрошлогодним снегом", - недоумевает Григорий Леонович.
Кривицкий объяснил милиционеру, что не помнит тот пост, никого из анархистов не знает и вообще не разделяет их взглядов.
"Я капитану так и сказал, - добавляет пенсионер Кривицкий, - у меня рабочие руки, мог в компьютере кривым пальцем и не ту клавишу зацепить".
Капитан Мартинович записал объяснения и ушел. Но 11 февраля снова приехал в онкологический госпиталь. Пояснил, что начальству его протокол пришелся не по душе, и он переделывает все заново.
"Второй раз я даже не стал разговаривать с Мартиновичем, так как это уже через край. Не смотрят, здоровый человек или больной. Им приспичило - давай", - возмущается Григорий Леонович.
Кривицкий не только не подписал новый протокол, но и отказался получать его копию.
10:40 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.