



Сергей Мартинович дважды приходил в онкологический госпиталь, где в последнее время лечился Кривицкий, чтобы составить на него административный протокол за распространение экстремистского материала в Facebook. Как пишет "Народная Воля", сотрудник местного РОВД, капитан милициидважды приходил в онкологический госпиталь, где в последнее время лечился Кривицкий, чтобы составить на него административный протокол за распространение экстремистского материала в Facebook.





"Я очень удивился, когда 10 февраля ко мне в больницу пришел капитан Мартинович. Все-таки больничный режим, некоторые люди ходят, что называется, на грани жизни, а тут милиционер.





Оказалось, что на моей странице в Facebook милиция обнаружила информацию, запощенную в 2018 году, а в ней среди прочих упоминалась и анархическая организация. В этом и заключалось мое распространение экстремистского материала.





Не дождались даже, пока меня выпишут - срочно пришли в больницу выяснять ситуацию с позапрошлогодним снегом", - недоумевает Григорий Леонович.









Кривицкий объяснил милиционеру, что не помнит тот пост, никого из анархистов не знает и вообще не разделяет их взглядов.





"Я капитану так и сказал, - добавляет пенсионер Кривицкий, - у меня рабочие руки, мог в компьютере кривым пальцем и не ту клавишу зацепить".





Капитан Мартинович записал объяснения и ушел. Но 11 февраля снова приехал в онкологический госпиталь. Пояснил, что начальству его протокол пришелся не по душе, и он переделывает все заново.





"Второй раз я даже не стал разговаривать с Мартиновичем, так как это уже через край. Не смотрят, здоровый человек или больной. Им приспичило - давай", - возмущается Григорий Леонович.





Кривицкий не только не подписал новый протокол, но и отказался получать его копию.