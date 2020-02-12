Активисты будут подавать заявку на проведение в Гродно Дня Воли





– Мы планируем, что это будет 21 марта, с 13.00 до 18.00. Так будет указано в заявке. На сегодняшний день мы проговорили определенные активности, которые хотели бы видеть в рамках этого фестиваля, – говорит активист Вадим Саранчуков.





В этом году сцену планируют не делать центральной точкой притяжения. Сцена будет, планируются политические и культурные речи, музыкальные выступления. Но главными будут активности на площадке. “Планируем проведение фестиваля с рядом активностей, чтобы максимально вовлечь людей, которые придут на мероприятие”, – говорят активисты про формат праздника.





В планах включить в фестиваль торговую ярмарку, фудкорт, детскую площадку. Активисты хотят видеть реконструкторов, фотозону, тиры.





– И приглашаем всех креативных людей и креативные площадки города и Беларуси присоединиться к нашей инициативе, – говорит Вадим.





Активисты собирают предложения по активностях и группах, которые гродненцы хотят увидеть на мероприятии. Свои пожелания можно оставлять в соцсетях.





Заявка в горисполком будет подана от имени четырех человек. Это люди, которые подавали ее в прошлые годы, и новички, которые присоединились только в этом году. После подачи заявки активисты объявят о сборе средств на празднование. По предварительным подсчетам, на проведение мероприятия понадобится 15 000 белорусских рублей.





В планах оргкомитета использовать набор особенностей, которые выделят День Воли из ряда других мероприятий, которые будут проводить по всей Беларуси. Типа паспортов БНР и виз гродненцев, которые получат самые активные.





Напомним, что заявка на День Воли в Минске подана на 22 марта. Также 22 марта в Вильнюсе планируется мероприятие к годовщине казни Кастуся Калиновского.