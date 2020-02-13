Подписывайтесь и рассказывайте друзьям – монументальный труд Сергея Пехтерева не должен пропасть зря.





Алесь Светлицкий





В прошлом году Сергей Пехтерев уже делал крутую вещь – его проект по мониторингу чистоты воздуха Pavetra.online мало того, что запустился, так ещё и дошел до финала конкурса проектов Social Weekend, пишет mspring.online

В этот раз Сергей затронул не менее важную тему. Как все мы знаем (а кто не знает, может почитать у нас на сайте), в Могилеве существует только одно место для санкционированных массовых мероприятий – это стадион по ул. Челюскинцев.





Город остаётся единственным областным центром Беларуси со столь ничтожным количеством площадок для мирных собраний. Несмотря на усилия правозащитников, Могилевский горисполком до сих пор тянет резину и не может принять решение об увеличении мест для митингов и демонстраций (хотя по бумагам чиновники вроде и не против).









Пока «Могилевская весна» готовит следующее обращение, Пехтерев решил взять ситуацию в свои руки и исследовал возможные площадки, где можно было бы разрешить проведение мирных собраний. В итоге у него получился просто шикарный аналитический текст – обязательно рекомендуем его почитать.





РАЗРЕШЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ МИТИНГОВ И АКЦИЙ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ?





В частности, Пехтерев обратил внимание на то, что действующее место для массовых мероприятий – стадион по ул. Челюскинцев, — вроде как и не очень-то соответствует нормам законодательства.





Все дело в том, что территория стадиона, если судить по карте, находится ближе к медучреждению (поликлиника №7), что запрещено Законом о массовых мероприятиях.





Согласно этому нормативному документу, митинги, пикеты и другие собрания нельзя проводить в пределах:





50 м от остановок транспорта, школ, детских садов, пунктов охраны правопорядка и других административных зданий остановок;

100 м от поликлиник и больницы

200 м от подземных переходов, ТВ и радио.

Если посмотреть на эту карту, становится понятно, что стадион по ул. Челюскинцев попадает в «зону» поликлиники №7.





Ещё раньше об этом заявил пользователь Твиттера @Czah_U (за что ему от редакции нашего журнала отдельный респект).





КАКИЕ МЕСТА ПОДХОДЯТ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ





Сергей Пехтерев попытался определить, какие площадки Могилевский горисполком может разрешить под массовые мероприятия хоть завтра. При этом находятся они в центре города и соответствуют законодательству.

В итоге получилось три точки:





Сквер 40-летия Победы;

Звёздная площадь и Комсомольский сквер;

Улица Ленинская (участок от ул. Болдина до пл.Славы) для шествий и территория площади Славы до мемориала борцам за Советскую власть.

Фактически, Пехтерев сделал за чиновников всю работу – горисполком хоть завтра может вооружиться трудом Сергея и изменить собственное решение о массовых мероприятиях, которое действует аж с 2007 года.





Помочь властям может каждый: для этого достаточно подписать петицию, которую подготовил Сергей Пехтерев. Сделать это можно вот по этому адресу.



