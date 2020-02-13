Могилевчанин доказал - в городе должно появиться больше мест для массовых мероприятий. И запустил петицию!
В прошлом году Сергей Пехтерев уже делал крутую вещь – его проект по мониторингу чистоты воздуха Pavetra.online мало того, что запустился, так ещё и дошел до финала конкурса проектов Social Weekend.
Подписывайтесь и рассказывайте друзьям – монументальный труд Сергея Пехтерева не должен пропасть зря.
Алесь Светлицкий
В прошлом году Сергей Пехтерев уже делал крутую вещь – его проект по мониторингу чистоты воздуха Pavetra.online мало того, что запустился, так ещё и дошел до финала конкурса проектов Social Weekend, пишет mspring.online
В этот раз Сергей затронул не менее важную тему. Как все мы знаем (а кто не знает, может почитать у нас на сайте), в Могилеве существует только одно место для санкционированных массовых мероприятий – это стадион по ул. Челюскинцев.
Город остаётся единственным областным центром Беларуси со столь ничтожным количеством площадок для мирных собраний. Несмотря на усилия правозащитников, Могилевский горисполком до сих пор тянет резину и не может принять решение об увеличении мест для митингов и демонстраций (хотя по бумагам чиновники вроде и не против).
Пока «Могилевская весна» готовит следующее обращение, Пехтерев решил взять ситуацию в свои руки и исследовал возможные площадки, где можно было бы разрешить проведение мирных собраний. В итоге у него получился просто шикарный аналитический текст – обязательно рекомендуем его почитать.
РАЗРЕШЕННОЕ МЕСТО ДЛЯ МИТИНГОВ И АКЦИЙ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ?
В частности, Пехтерев обратил внимание на то, что действующее место для массовых мероприятий – стадион по ул. Челюскинцев, — вроде как и не очень-то соответствует нормам законодательства.
Все дело в том, что территория стадиона, если судить по карте, находится ближе к медучреждению (поликлиника №7), что запрещено Законом о массовых мероприятиях.
Согласно этому нормативному документу, митинги, пикеты и другие собрания нельзя проводить в пределах:
50 м от остановок транспорта, школ, детских садов, пунктов охраны правопорядка и других административных зданий остановок;
100 м от поликлиник и больницы
200 м от подземных переходов, ТВ и радио.
Если посмотреть на эту карту, становится понятно, что стадион по ул. Челюскинцев попадает в «зону» поликлиники №7.
Ещё раньше об этом заявил пользователь Твиттера @Czah_U (за что ему от редакции нашего журнала отдельный респект).
КАКИЕ МЕСТА ПОДХОДЯТ И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Сергей Пехтерев попытался определить, какие площадки Могилевский горисполком может разрешить под массовые мероприятия хоть завтра. При этом находятся они в центре города и соответствуют законодательству.
В итоге получилось три точки:
Сквер 40-летия Победы;
Звёздная площадь и Комсомольский сквер;
Улица Ленинская (участок от ул. Болдина до пл.Славы) для шествий и территория площади Славы до мемориала борцам за Советскую власть.
Фактически, Пехтерев сделал за чиновников всю работу – горисполком хоть завтра может вооружиться трудом Сергея и изменить собственное решение о массовых мероприятиях, которое действует аж с 2007 года.
Помочь властям может каждый: для этого достаточно подписать петицию, которую подготовил Сергей Пехтерев. Сделать это можно вот по этому адресу.
09:41 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.