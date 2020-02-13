















Отмечается, что данную сеть аккаунтов и групп создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования обществом.





В частности, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.





Люди, которые управляли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных жителей, используя фальшивые данные.