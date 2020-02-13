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Соцсеть Facebook удалила аккаунты спецслужб РФ, которые работали в Украине

Социальная сеть Facebook удалила аккаунты, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. Об этом сказано в опубликованном Facebook заявлении.





Отмечается, что данную сеть аккаунтов и групп создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования обществом.

В частности, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые управляли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных жителей, используя фальшивые данные.
Фокус
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