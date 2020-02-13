Соцсеть Facebook удалила аккаунты спецслужб РФ, которые работали в Украине
Социальная сеть Facebook удалила аккаунты, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. Об этом сказано в опубликованном Facebook заявлении.
Отмечается, что данную сеть аккаунтов и групп создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования обществом.
В частности, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.
Люди, которые управляли за этими аккаунтами, выдавали себя за местных жителей, используя фальшивые данные.
09:33 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.