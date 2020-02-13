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Новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет - заказ на демонизацию Лукашенко?

В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет.

Новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет - заказ на демонизацию Лукашенко?
Фото из открытого доступа
В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет, которая была обнаружена в российских магазинах более чем в 70 регионах.

Как-то всё это очень знакомо, привычно и даже уныло. Как только кто-то перестает оправдывать возложенные на него Кремлем надежды, так сразу выясняется, что и помидоры у него не той системы, и семья нефтью с ИГИЛ торгует, вино поддельное или вот сигареты контрабандные. Как только Россия снова начинает дружить, все эти страшные преступления немедленно теряют свое значение.

Приёмы кремлевской пропаганды донельзя тупые и однотипные, но требовать выдумки от таких же тупых и однотипных заказчиков и исполнителей нелепо - отрицательный отбор в действии. А потому работают они по одной и той же схеме. Суть которой - мы ему так верили, а он, негодник, за нашей спиной непотребства творит.


Есть заказ на демонизацию Лукашенко - значит, появится и компромат. Собственно, он уже появился. Цель вполне прозаическая - впереди в Беларуси выборы, до этого момента нужно максимально дестабилизировать там обстановку, а значит - ввести максимально жесткую экономическую блокаду в ее отношении. Чтобы как-то объяснить, почему братская Беларусь вдруг стала не совсем братской, будут вытаскиваться любые доступные пояснения. Вот, к примеру: подрывают нашу экономику контрабандными поставками. Мы им скидки, а они нашу систему рушат. Пенсионеры пенсии не получают, зарплаты падают, страна в депрессии - а главный виновник - контрабандист Лукашенко.

Рассчитано на растения, но в определенном смысле расчет вполне логичен - человек, садясь напротив телевизора с российской пропагандой, практически расписывается в своем эволюционном тупике. Им и предназначены эти однотипные помои в адрес очередного врага России.
el-murid.livejournal.com
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