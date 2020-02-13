Министерство культуры России объявило тендер на организацию «дискуссионно-выставочного мероприятия» на тему «75-летие общей Победы. Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории», пишет euroradio.fm





За 66,6 тысячи долларов тот, кому достанется госконтракт, должен провести два мероприятия «диалогового формата» и один выставочный проект на военно-историческую тематику.





Все мероприятия должны быть организованы в Беларуси.





К подбору участников для «диалоговых мероприятий» нужно подойти со всей серьёзностью. Они должны «поддерживать идеи продвижения ценностей духовной культуры России и её роли в сохранении исторического и культурного наследия России и Беларуси».





Количество участников — от 76 до 110 человек, причём почти половина из них должна быть россиянами. Проживать они должны в отелях не ниже четырёх звёзд, питаться — за счёт организаторов. Для всех российских участников мероприятий должна быть организована культурная экскурсия с посещением мест культурного и исторического наследия. Всё должно быть организовано до 20 апреля 2020 года.

В одних землянках

Это не первые попытки Минкульта России устраивать такого рода мероприятия в Беларуси. В 2019 году они провели тендер на проведение мероприятий «духовного характера» в Беларуси. Сумма госзакупки: 348 тысяч долларов. Среди мероприятий — круглые столы под названием «Роль Святого князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси» и «Язык — душа народов. Объединяющая роль литературы и театра в сотрудничестве России и Беларуси».





Роль Александра Невского в становлении братства народов России и Беларуси — это, наверное, его «литовские походы» с попытками захвата Полоцка и постоянными конфликтами с литовскими князьями, в том числе и с Миндовгом — первым великим князем литовским, за Смоленские и Псковские земли. А объединяющая роль литературы — это старательное «вписывание» в российский контекст белорусских писателей — даже таких, казалось бы, «невписываемых» в него, как Василь Быков.





Также проводился форум по «исторической, культурной и духовной общности российского и белорусского народов», богословская конференция «Духовные основы братских народов России и Беларуси» и многое другое.













Ганзейская элегия из Пскова

Победителем того самого тендера на 348 тысяч долларов от российского Минкульта стала псковская компания «Ганзейская элегия». Она и до этого проводила различные мероприятия Министерства культуры в России и за рубежом. Среди них «мероприятия для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и молодёжных патриотических организаций в Эстонии и Латвии» в 2018 и 2019 годах (161 тысяча долларов), организация «Русских сезонов» в Италии и Германии (364 тысячи долларов), различные мероприятия «духовного характера».





Форум «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов» был организован 19 сентября 2019 года на площадках Дома Москвы и Национальной библиотеки. На его открытии были посол России Дмитрий Мезенцев, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь и заместитель министра культуры России Алла Манилова.









Правительства двух стран в то время как раз активно работали над «углублением интеграции». Белорусские чиновники раз за разом отказывали общественности в публикации дорожных карт по развитию Союзного государства Беларуси и России.





За три дня до форума в «Коммерсанте» вышла публикация Дмитрия Бутрина о том, что Россия и Беларусь станут конфедерацией. А Владимир Жириновский примерно тогда же рассказывал в интервью, как Беларусь и Россия в едином порыве сольются в одно государство.





В других мероприятиях «Ганзейской элегии», организованных в Минске, с белорусской стороны участвовали руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щёткина, первый заместитель белорусского министра культуры Наталья Карчевская, директор Института литературоведения имени Янки Купалы Иван Саверченко.





С российской стороны присутствовал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Он участвует в формировании общего образовательного пространства в рамках Союзного государства.

Чем больше срок, тем легче оболванивать обывателей

Тема «фальсификации» и «переписывания истории» постоянно всплывает в речах официальных лиц России. В сентябре 2019 года председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов заявлял, что попытки фальсифицировать или переписать причины и итоги Второй мировой войны в Европе будут продолжаться в преддверии 75-летия победы:





«Я предвидел огромное количество фальсификаций, когда сателлиты по Вашингтону или Брюсселю пытаются всё поставить с ног на голову и переиначить итоги и причины начала Второй мировой войны. Не надо удивляться, что и дальше так будет.





Чем больше срок, тем легче оболванивать обывателей, которые не знают и ничего не хотят знать про историю и что было на самом деле».





Через пару месяцев после этих заявлений российский посол Дмитрий Мезенцев рассказал, что сегодня Беларусь и Россия переживают невероятное давление со стороны тех политических деятелей Запада, которые хотят переписать историю: «Это для нас наказ не допускать переписывания истории, переосмысления роли солдата Великой Отечественной войны, освободившего Европу и мир от фашизма».









Иногда Россия из обороны (читай: защиты своего видения событий ВОВ) переходит в наступление. Например, недавно Владимир Путин называл польского посла в Германии 1930-х «сволочью» и «антисемитской свиньёй». По словам главы России, тот поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку. На это заявление резко отреагировали не только власти Польши, но и Европарламент. По мнению европейских депутатов, Путин исказил исторические факты.





Теперь же российское Министерство культуры решило потратить 66 тысяч долларов на противодействие фальсификации истории в Беларуси.



