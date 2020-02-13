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Растаев: «Би-Би-Си на Макаёнка? Сто раз ха-ха и с боку смайлик!»

Если бы в мире существовала Академия ненужных вещей, наш президент был бы её почётным магистром. В умении снабжать козу баяном, а собаку пятой ногой ему нет равных.

Рисунок Васи Ложкина

Вспомнить хоть агрогородки, которые понастроили, а потом стали думать, кем их заселить, хоть ледовые дворцы, которые возвели, чуть ли не в каждом райцентре, а затем стали гадать, что с ними делать. И вот на старте очередной прожект – новый новостной телеканал, пишет edit.gazetaby.com

«А что не так со старыми?» – спросит иной обыватель, не поспевающий за полётом мысли Александра Лукашенко. Оказывается, «люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи – в течение дня люди хотят получить главную информацию».

Объяснение так себе. Белорусское телевидение – почти точная копия телевидения советского, а там новости были наиболее слабым звеном. То есть это были не новости даже, а эдакие сеансы всесоюзной политинформации. Составить по ним адекватное представление о происходящем в стране и мире было довольно сложно. Поэтому те, кто хотел быть в курсе реальных событий, восполняли информационные лакуны, слушая «голоса из-за бугра».

В наши дни роль «голосов» выполняют интернет-порталы и соцсети. Люди, которые «в течение дня хотят получить главную информацию», делают это не с помощью пульта от телевизора, а посредством компьютера или смартфона. У зомбоящика торчат лишь те, кому фиолетово, что там на самом деле творится в стране и мире – но таким вполне хватает и старых каналов. Так что, нет смысла вбухивать деньги еще в один.

А теперь самое забавное: новый телеканал хотят сделать под стать Euronews или даже BBC. Сто раз ха-ха и с боку смайлик!

Чтобы равняться на Euronews и BBC, надо: а) обладать euro-менталитетом, понимать, что люди имеют право получать информацию не только о поездках президента в колхозы, но и об остальных аспектах общественной жизни, в том числе, оппозиционных главе государства; б) иметь представление, что такое news: полчаса рассказывать, как президент в колхозе распекает своих подчинённых – это не новости, и отдельный канал для этого не нужен.

На совещании с руководителями госСМИ президент сравнил современные медиа с оружием массового поражения: «Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем – эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию».

#BA ER_BOTTOM#

Александр Григорьевич, так всё это как раз про то самое коллективное БТ, в формате работы которого и планируется создать новый телеканал, и которое не раз отличалось шедеврами постправды, с фейками и подтасовкой фактов! Про «Белый легион чёрных душ» слыхали? А про «Железом по стеклу»? А про футбольных фанатов, чудом превратившихся в болельщиков Евроигр? А про крысу в ведре?

Ну, так, может, не стоит множить «оружие массового поражения» созданием ещё одного фейк-канала? Для задуривания наивных голов хватит и тех, что есть. Благо, голов этих с каждым годом всё меньше и меньше.

Дмитрий Растаев

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