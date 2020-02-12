Кремль отрицает, что Путин предлагал Лукашенко создать "сверхдержаву"
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию, будто российский руководитель предлагал Александру Лукашенко создать "сверхдержаву", объединив Беларусь и Россию. Сведения о таком предложении обнародовало агентство Bloomberg.
"Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Агентство Bloomberg ещё весной 2019 года писало со ссылкой на собственные источники, будто в Кремле разрабатывают несколько вариантов оставить Путина у власти после 2024 года. Согласно одному из сценариев, должно было состояться объединение Беларуси и России в новое государство, которое возглавит Путин. Этот же сценарий неоднократно озвучивали и белорусские аналитики.
Углубление интеграции Беларуси и России должно было обсуждаться в ходе встреч Лукашенко и Путина, которые состоялись в конце 2019 и в начале 2020 года. Последняя такая встреча прошла 7 февраля. Одной из центральных тем на ней стал вопрос о поставках российских нефти и газа в Беларусь.
20:11 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.