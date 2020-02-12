Россия в ПАСЕ: месть, это блюдо, которое подают холодным

Действительно, за приблизительно €100 млн. Кремль получил трудоустройство пропагандиста-депутата П.Толстого вице-спикером ПАСЕ, да еще в прошлом году россиянам слегка поездили по ушам в формате «мы всех переиграли», и - всё.





Как-то дороговато получается, тем более, что о той «победе» уже все забыли, а у главы ПАСЕ кроме Толстого еще 19 заместителей.









Ожидание





В момент возвращения РФ в ПАСЕ летом прошлого года никто на Западе особо не скрывал, что основным побуждающим мотивом такого шага являлись деньги.





Не будем особо углубляться в детали, скажем просто, что для появления российской делегации в Ассамблее, России, вернее ее налогоплательщикам, пришлось оплатить долги по членским взносам в бюджет Совета Европы в общей сумме почти €100 млн., из которых €33 млн. долг за 2019 год, а €55 млн. «проценты» - за 2017–2018 годы. Деньги немалые, так что же Кремль хотел получить взамен?









Надо отдать должное, Москва, вполне обоснованно кстати, в реальности считала ПАСЕ малополезной в современных условиях организацией, а возвращение в нее рассматривалось как этап для достижения более значимых целей: формирование условий для признания аннексии Крыма, продвижения собственной бредовой идеи о «гражданской войне» на Украине, лоббирования прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, защиту «Северного потока -2» от «внешних факторов» и, главное – снятие с себя санкций.





Естественно было желание еще и немножко «покуражится», и российская делегация в лице того же Толстого прямо с порога заявила: «мы не намерены выполнять ни одной резолюции, которые были приняты в отсутствие Российской Федерации». А в качестве потенциального вице-спикера ПАСЕ был выдвинут широко известный своей повышенной сексуальностью председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, голосование по которому в свое время было успешно провалено.









Реальность





Всемирная паутина заполнена фотографиями пользователей интернет-магазинов, которым пришел, скажем мягко, слегка не тот товар, который они видели в рекламе продавца. В ситуации ПАСЕ - РФ произошло нечто подобное.





Кремлёвские нарративы «давайте начнём с чистого листа», а страны ЕС должны заняться собственными проблемами (конечно, каждая по отдельности) и прекратить ущемлять сильную и богатую Россию, которую невозможно победить, не прошли.





Здесь вопросы менталитета: если на территориях постсоветского пространства с определенной периодичностью принято «все отнять и поделить», то в Европе так не принято. Многие, во Франции, например, до сих пор хранят ценные долговые бумаги еще Российской империи.





Нормандский саммит в Париже четко показал: желание Москвы выдать свою агрессию в отношении Украины за «гражданскую войну» далее границ самой России не воспринимается нигде в мире, поэтому о прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском можно Кремлю, судя по всему, даже не мечтать.





С «Северным потоком - 2» тоже «что-то пошло не так». Причем все получилось настолько плохо, что «газовая война» с Украиной на подготовку к которой были затрачены миллиарды долларов (по разным оценкам от 9 до 40) закончилась, так и не начавшись. Причем полным поражением России.





Провалом завершилась также работа по отмене «зимнего» европейского пакета санкций. Более того, судя по всему европейцы крепко запомнили высказывания Толстого, выдвижение Слуцкого и вакханалию в российских СМИ по поводу возвращения в Ассамблею своей делегации.









Что-то пошло не так





Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным. И не столь важно из каких ингредиентов оно приготовлено. Главное - достигнуть цели в формате: истцу - небесная амброзия, ответчику - кость в горло.





Да, еще очень важно, чтобы все произошло показательно и окружающие сразу поняли – тебя лишний раз задевать не стоит. Тем более, что подходящее время настало – все долги Россия выплатила.





Главным итогом пяти дней «зимнего» пленарного заседания ПАСЕ-2020 стала резолюция о состоянии мониторинговой процедуры, в которой Россия выступает стороной Минских договоренностей.





Кремль обязали принять ряд конкретных мер для решения проблем, связанных с нарушениями демократических прав и свобод человека и верховенства права как на территории временно оккупированного Крыма, так и по всей России.





Резолюция ПАСЕ так же обязала Москву выполнить Минские договоренности, прекратить военное вмешательство и любую поддержку вооруженных формирований на востоке Украины.





Чтобы не показалось, что «маловато будет», Ассамблея обязала Кремль остановить аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также потребовала сотрудничества со следствием по катастрофе рейса МН17.





Согласно резолюции ПАСЕ, Россия также должна перестать препятствовать выполнению решений Европейского суда по правам человека и принять меры для устранения нарушений прав ЛГБТ-сообщества.





Иными словами, Россия на зимней сессии была «гвоздем программы». Причем европейцы умудрились пройтись по всем и сразу «болевым точкам», о которых Кремль старается лишний раз не упоминать.





Новоиспеченный вице-спикер Толстой, конечно, с порога заявил, что «Россия никогда не согласится с постулатами СЕ относительно Крыма, проблем с нарушением прав ЛГБТ-сообщества и выполнения решений ЕСПЧ».





Проблема? Безусловно, но только для самой РФ и ее граждан, и не более того.









Тонкая, обоюдная игра





Кремль, проводя в рамках спецоперации «Путин – верховный правитель» изменения в конституции, позаботился также и о фактическом выходе РФ из многих, невыгодных ему договоренностей в рамках международного права.





Конечная цель довольно проста - попробовать создать ситуацию, при которой Россия будет выполнять только выгодные ей договоренности и, одновременно, опустить над страной «железный занавес», в том числе и чтобы никакие внешние факторы не смогли предотвратить, например, жестокое подавление массовых протестов, которые рано или поздно неизбежно начнутся.





Это касается не только ПАСЕ, а и разнообразных международных судов и трибуналов, у которых к России все больше претензий.





Например, согласно отчётам и расследованиям неправительственной международной организации Human Right Watch за 2019 и 2020 года, российская власть продолжает нарушать права крымских татар в аннексированном Крыму, преследуя людей по сфабрикованным делам.





Согласно отчётам, Amnesty International права человека постоянно нарушаются и на территории самой России, что уже привело к принятию в декабре 2019 года Резолюции ГА ООН по защите прав в оккупированном Крыму.

И это только вершина айсберга. Так что на этом фоне пока не принятая поправка в российскую Конституцию о приоритете российского права над международным - не только дикость, превращающая РФ в аналог Северной Кореи, но в то же время является для Кремля и вынужденной необходимостью.





Судя по всему, все это отлично понимают в Европе, как и то, что сейчас в российской делегации нет ни одного человека из демократической оппозиции и, говоря простыми словами, ПАСЕ в принципе не принимает взнос Москвы как откуп от неудобных вопросов насчет попрания прав человека и стандартов демократии. А предложенная Кремлем формула деньги в обмен на лояльность, по большому счету, не прошла.





Исключения, конечно есть, типа "Альтернативы для Германии" или "Народного фронта" Ле Пен, но это немного другая история.





Но деньги нужны, и не только Ассамблее. Поэтому прямо сейчас идет тонкая игра формата: «мы делаем вид, что вас слушаем и даем возможность сохранить лицо в обмен на финансирование, но краеугольные ценности, извините, за счет выплат решаться не будут».





И даже это не главное. Ключевым вопросом, который препятствует самому основному в кремлевских желаниях - отмене санкций, является усиление в таком случае обороноспособности России. А такое, с учетом ее зашкаливающей агрессивности, в принципе никому не надо.





Судя по всему, это стали понемногу понимать и в РФ и, например, в российских СМИ появились материалы с общим смыслом: «а стоило ли нам вообще возвращаться в ПАСЕ?».





Как пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко: «Развернувшаяся ситуация вновь показала, что удел России в ПАСЕ состоит в балансе между унижением и оскорблением. Унижение - это когда Россию «прощают» за то или иное, а оскорбление - это обструкция, отказ «прощать» и предъявление очередных требований и санкций».





Все понятно, ведь у Кремлевских такой же «ход мысли»? Мы делаем, что хотим, а вы должны «понять и простить». А нежелание ПАСЕ «идти навстречу» такому формату отношений еще и вызывает раздражение в России. Это однако наглость запредельная.





Поэтому обоюдная игра далеко не закончена, ведь «точек соприкосновения» нет вообще. Эта игра будет продолжаться до момента, когда деньги в РФ совсем закончатся или Кремль окончательно опустит «железный занавес» над Россией.





Европа это переживет, а наиболее пострадавшими в таком случае окажутся простые россияне. Ведь после куража от «Крымнаш» и много еще чего потом наступает горькое похмелье. Это когда ты со своим «барином», который уже все «тормоза» потерял, один на один остаёшься.





Тут главное – чтобы нас это все не зацепило, а то о перспективах «единого государства» в Кремле, знаете ли, свое собственное мнение…