Чью спину будет зачищать Лукашенко во время президентских выборов

Совещание началось с понятных всем задач по обеспечению информационной безопасности государства и формирования своего информационного поля. Но даже тут глава государства сразу предупредил собравшихся, что «эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности». И не только потому, что современное информационное поле буквально пронизано «подтасованными фактами, фейками, дипфейки, так называемой постправдой», пишет "Ежедневник"





«Белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем», - уверен президент, поскольку «пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения». Именно поэтому «нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», - предупредил президент.





Говоря о ближайшем будущем и о коротком промежутке времени, глава государства дал ясно понять, что речь идет о выборах президента Беларуси, которые пройдут в 2020 году. В связи с этим и ожидаются информационные атаки. И вовсе не с Запада.





Как заявил глава государства, Беларусь нельзя сравнивать со Швейцарией или Австрией, так как они существуют в составе ЕС и «по крайней мере, в спину им не стреляют». Сделав выпад в сторону России, президент даже посетовал, «что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов», поэтому в информационном поле «Беларусь растреливается со всех сторон».





Более того, глава государства признался, что специально дал поручение пресс-секретарю подготовить анализ последних публикаций в российских СМИ, «за всеми ими стоят вполне конкретные люди, стоящие у власти». Александр Лукашенко не поверил даже Путину, который сказал, что «это не мы».





Именно к информационному противостоянию с Россией, со своим главным союзником, и готовится Беларусь. Москва уже давно пытается надавить на Минск, но пока мягко, используя в основном экономические рычаги. Но понимая, что нужно Кремлю, Александр Лукашенко готовится к значительно более жесткому противостоянию по мере приближения президентской кампании. Речь в первую очередь идет о защите суверенитета Беларуси, без которого, само собой, не будет больше президента Беларуси. Правда, электорату картина рисуется несколько иначе: не будет президента Александра Лукашенко – не будет и независимой Беларуси. Хотя на самом деле в сложившейся ситуации – это единственно верный стратегический ход. Новый президент получит время для выстраивания новых отношений с Россией. Время, которого у Александра Лукашенко по вполне понятным причинам уже не осталось. Поэтому он защищает именно свою спину.





Для того чтобы ослабить информационные позиции России в Беларуси, глава государства в первую очередь намерен ограничить телевещание.





«Когда мне говорят, что Марков сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше», - заявил президент. Хотя вряд ли только одним ОРТ дело ограничиться. Этот канал был взять больше в качестве примера. Тем более, что президент сам признал, что «сегодня интернет уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед». По этой причине государственным СМИ и была поставлена задача работать в интернете «масштабнее и эффективнее». Для этого и пряниками подкормить нужно. Потому что, как признался глава государства, «мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга».





Правда, Александр Лукашенко предупредил, что «лишних денег нет». Поэтому, «надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр».





Подводя итог под всем выше сказанным можно отметить, что Александр Лукашенко еще ни разу не готовился к такому жесткому противостоянию во время президентских выборов. Впервые он будет проводить кампанию, не имея ни одного надежного союзника. Поэтому ему придется задействовать все свои резервы (и не только информационные), чтобы добиться новой элегантной победы и защитить спину. Для этого и нужно встать плечом к плечу со своей информационной армией.





И пусть президент говорит руководителям государственных СМИ, что в них уже никто камень не бросит, не скажет, будто они занимаются пропагандой, «чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение», - все как раз так и выглядит, учитывая нависшую над ними угрозу.