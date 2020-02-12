Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию «Экономика сегодня».





По его словам, в условиях, когда «Минск сознательно тормозит интеграционные процессы, не форсирует создание общих экономических институтов – стимулов для значительных преференций не просматривается».





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И хотя Беларусь будет получать нефть на коммерческих условиях и ее цена для Беларуси вырастет в сравнении с 2019 годом, российская нефть остается выгоднее для белорусских покупателей, чем любые аналоги, заявил эксперт. По его мнению, баррель из РФ для Минска будет примерно на 10 долларов дешевле, чем из Азербайджана, Норвегии и ряда других стран региона.





Станислав Митрахович напомнил, что десять лет назад Александр Лукашенко опробовал схему покупки нефти в Венесуэле, но тогда он «переплатил за партию порядка миллиарда долларов – именно столько он мог сэкономить, если бы по действующим договоренностям купил сырье у России».





«В этот раз он решил подобных экспериментов не повторять», — отметил российский эксперт.