Лидер ОГП зарегистрировался для участия в оппозиционных праймериз
Лидер ОГП Николай Козлов зарегистрировался для участия в народном голосовании по определению единого кандидата от оппозиции. Как сообщаетпресс-служба партии, праймериз пройдут с марта по середину мая.
Николай Козлов был выдвинут от Объединенной гражданской партии.
После того, как единый кандидат будет определен, он подаст документы на регистрацию уже в качестве кандидата в президенты Беларуси, пишет reform.by
Президентские выборы еще не объявлены. Вероятно, их дата будет назначена в ходе весенней сессии Палаты представителей. Они должны состояться не позднее конца августа.
18:54 12/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.