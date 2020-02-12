Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как Альянс на фоне угрозы со стороны России будет отвечать на новые вызовы, исходящие от Китая, сообщает Укринформ





«НАТО должно быть готово отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно. Поэтому мы не должны выбирать, мы должны отвечать на все. Мы все согласились во время встречи в Лондоне, что обязаны отвечать за последствия, которые для нашей безопасности имеет подъем Китая», - сказал генеральный секретарь НАТО.





По его словам, Китай вскоре станет крупнейшей экономикой мира, уже сейчас он имеет второй по величине оборонный бюджет, вкладывает интенсивные инвестиции в развитие новых военных возможностей. «Мы видим в этом как вызовы, так и новые возможности, связанные с подъемом Китая, и я поздравляю единство союзников именно в таком видении», - добавил Столтенберг.