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НАТО готово отвечать на угрозы со стороны России и Китая одновременно - Столтенберг

Североатлантический альянс не может выбирать из различных вызовов, стоящих перед союзниками в сфере безопасности, и должен реагировать сразу на все.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как Альянс на фоне угрозы со стороны России будет отвечать на новые вызовы, исходящие от Китая, сообщает Укринформ.

«НАТО должно быть готово отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно. Поэтому мы не должны выбирать, мы должны отвечать на все. Мы все согласились во время встречи в Лондоне, что обязаны отвечать за последствия, которые для нашей безопасности имеет подъем Китая», - сказал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, Китай вскоре станет крупнейшей экономикой мира, уже сейчас он имеет второй по величине оборонный бюджет, вкладывает интенсивные инвестиции в развитие новых военных возможностей. «Мы видим в этом как вызовы, так и новые возможности, связанные с подъемом Китая, и я поздравляю единство союзников именно в таком видении», - добавил Столтенберг.
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