Путин может стать пожизненным сенатором
Комитет российской ГосДумы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Как пишет РИА Новости, предложенные изменения затрагивают формирование Совета Федерации.
Так, предлагается увеличить число президентской квоты в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.
В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие российские президенты после окончания срока своих полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки.
Ранее группа депутатов и сенаторов предложила внести дополнения к законопроекту о поправках к Конституции, которые предполагают, что бывшие президенты смогут становиться пожизненными членами Совета Федерации, напоминает rt.com
17:10 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.