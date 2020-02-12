Путин может стать пожизненным сенатором





Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.





Как пишет РИА Новости, предложенные изменения затрагивают формирование Совета Федерации.





Так, предлагается увеличить число президентской квоты в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.





В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие российские президенты после окончания срока своих полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки.







