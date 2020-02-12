Невероятно! Мингорсуд отменил штраф противнику "интеграции" с Россией
Как сообщила на странице в фейсбуке журналистка "Новага Часу" Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).
Напомним, суд Центрального района г. Минска 9 января осудил активиста по ч.3 ст. 23.34 КоАП (организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) за участие в антиинтеграционный акции 20 декабря.
Судья Юлия Густыр оштрафовала Евгения Батуру на 50 базовых величин (1 350 рублей).
Источник: spring96.org
15:46 12/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.