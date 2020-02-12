Невероятно! Мингорсуд отменил штраф противнику "интеграции" с Россией

Как сообщила на странице в фейсбуке журналистка "Новага Часу" Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).