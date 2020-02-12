В отделении милиции в Гомеле застрелился человек





Трагическое происшествие случилось 11 февраля.





БелТА не сообщает его детали, пишет о "чрезвычайном происшествии со смертью человека".





Ранее в телеграм-канале NEXTA появилась неофициальная информация. Из неё следует, что у одного из местных охотников после постановки медицинского диагноза "шизофрения" милиционеры изъяли ружьё и патроны. Мужчине дали полгода, чтобы его продать.





Днём во вторник уже бывший охотник пришёл в отделение милиции и попросил выдать ему ружьё, чтобы сделать снимок — он якобы хотел дать объявление с фото.





Сотрудник милиции ружьё дал. В какой-то момент что-то отвлекло его внимание, чем воспользовался мужчина — подал патрон в патронник и произвёл выстрел себе в голову.





Всё это произошло в одном из кабинетов. На милиционера якобы возбудили уголовное дело.





Однако официально сообщается только о проведённой проверке и передаче её материалов, а также видеозаписей в УСК по Гомельской области.