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"Левада-центр": уровень доверия россиян Путину снизился почти в два раза

Чуть более трети россиян (35 процентов) доверяют сейчас президенту РФ Владимиру Путину. По сравнению с сентябрем рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса "Левада-центра".


В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59 процентов, таким образом, за два года он снизился почти в 2 раза, отмечает svoboda.org

Согласно опросу социологов, с сентября 2019 года выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19 процентов) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17 процентов).

Кроме того, "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3 процента респондентов, не доверяют – 4 процента.

Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39 процентов.


В мае 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента. 

После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.
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