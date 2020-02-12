



В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59 процентов, таким образом, за два года он снизился почти в 2 раза, отмечает svoboda.org





Согласно опросу социологов, с сентября 2019 года выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19 процентов) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17 процентов).





Кроме того, "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3 процента респондентов, не доверяют – 4 процента.





Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39 процентов.









В мае 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента.





После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.