Суданского друга Лукашенко отправят в Гаагу

Суданский авторитарный правитель Омар аль-Башир в клетке подсудимого при открытии суда над ним по делу о коррупции. Хартум, август 2019





Как передает svoboda.org , решение принято в ходе мирных переговоров между правительством Судана и повстанческими группировками из Дарфура. Как отмечает Би-би-си, это решение делает возможным отправку бывшего президента Судана Омара аль-Башира в Гаагу, где ему будут предъявлены обвинения.





Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го, когда был отстранён от власти в результате военного переворота и арестован.





Он обвиняется в геноциде и военных преступлениях, совершённых в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана, вспыхнувшего в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.





Представитель правительства Судана заявил 11 февраля, что "справедливость не может быть восстановлена, если мы не залечим раны". По словам Хассана Эльтаиша, правительство решило, что каждый, на чьё имя выписан ордер на арест, будет доставлен в Международный уголовный суд в Гаагу.









Аль-Башир, который отказывался признать полномочия суда, когда в его адрес в 2009 году были выдвинуты обвинения в преступлениях, совершённых в Дарфуре, был отстранён военными от власти в апреле прошлого года.





А незадолго до этого, в конце 2018 года, он был с ответным визитом в Минске. Лукашенко летал в Хартум в январе 2017 года.





Аль-Башир во время визита в Минск



