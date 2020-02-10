В публикации утверждается, что Путин в течение двадцати лет тщетно пытался установить контроль над постсоветскими странами при помощи давления, фальсификаций, пропаганды, кибервойн и военного вмешательства, как в случаях Украины и Грузии, переадет радио Свабода





И теперь Путин пытается заставить Лукашенко выполнить союзное соглашение двадцатилетней давности, которое «превращает Беларусь в провинцию», а Лукашенко при этом сопротивляется и говорит, что не хочет быть «последним президентом Беларуси».





«И хотя Лукашенко нельзя назвать привлекательным для Запада партнером, но его попытки сохранить его страну заслуживают поддержки», пишет The Washington Post.





Авторы публикации считают, что, несмотря на многолетнее балансирование между Западом и Путиным, фальсификации выборов и брутальное подавление протестов, настоящее давление Путина может изменить политику Лукашенко:





«Российский лидер прекратил поставки субсидируемой нефти, очень важной для белорусской экономики, и потребовал выполнить замороженной "союзный договор", - пишет издание. - Во время встречи в пятницу Путин в очередной раз отказал Лукашенко в снижении цен на нефть и газ. Если эта позиция не изменится, белорусская экономика может серьезно пострадать: пятую часть ее экспорта составляют переработанные продукты дешевой российской нефти».









«Лукашенко сделал вид, будто он противостоит российскому давлению, купив танкер нефти из Норвегии. А государственный секретарь Майк Помпео сделал вид, будто помогает ему, посетив Минск 1 февраля, - говорится в материале. - Помпео обещал, что администрация Трампа назначит нового посла в Беларуси, и заверил Лукашенко: «Наши производители энергии готовы поставить 100% нефти, которая вам нужна, за конкурентную цену».





Однако, как отмечает издание, поставки нефти из США вряд ли спасут белорусские перерабатывающие заводы.





«Наоборот, Лукашенко надо будет выбирать: или сдаться Путину, или по крайней мере сделать шаги в направлении шоковой терапии для экономики, что позволит освободить ее из-под российской зависимости. И если он выберет последний сценарий, Соединенные Штаты и Евросоюз должны сделать все возможное, чтобы облегчить боль, при этом не прекращая требовать улучшения ситуации с правами человека», - пишет Washington Post.





Статья опубликована ​​11 февраля в разделе «Мнения» и подписана Редакционным советом The Washington Post