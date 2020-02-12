Жириновский поставил ультиматум Лукашенко





Лидер ЛДПР считает, что глава Беларуси следует логике "русские за все заплатят".





"Лукашенко всё хочет подешевле. Но за счёт кого? За счёт русских. Они за всё заплатят, по его логике", - задался вопросом Жириновский.





Политик считает, что если у Беларуси нет денег на оплату поставок газа, Лукашенко может платить "натуральным продуктом".





"Не могут деньгами, пусть натуральным продуктом отдают", - поставил ультиматум Жириновский.