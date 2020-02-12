Жириновский поставил ультиматум Лукашенко
Российский скандальный политик Владимир Жириновский раскритиковал риторику Александра Лукашенко.
Лидер ЛДПР считает, что глава Беларуси следует логике "русские за все заплатят".
"Лукашенко всё хочет подешевле. Но за счёт кого? За счёт русских. Они за всё заплатят, по его логике", - задался вопросом Жириновский.
Политик считает, что если у Беларуси нет денег на оплату поставок газа, Лукашенко может платить "натуральным продуктом".
"Не могут деньгами, пусть натуральным продуктом отдают", - поставил ультиматум Жириновский.
Источник: pravda.ru
10:42 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.