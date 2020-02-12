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Ничего не напоминает? Назарбаев обеспокоился беспорядками и вспомнил "голодные" 90-ые

Экс-президент Казахстана, а ныне глава Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев поручил изучить причины беспорядков, возникших в Жамбылской области, и наказать виновных, сообщает Tengrinews.


"Сложившаяся ситуация меня сильно тревожит. Мы вместе с нашим народом прошли немалые трудности за эти 30 лет. Молодежь даже представить себе не может эти проблемы. 

В Казахстане приостановили свою деятельность 130 предприятий, 2,5 миллиона человек остались без работы и без заработка, не была тепла в домах, был дефицит продуктов питания. Мы все это прошли вместе", - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что Казахстан испытывал большие сложности в социальной и экономической сферах после обретения независимости.

"Если бы мы не смогли объединить наш многонациональный народ и обеспечить стабильность, то сегодня в нашу страну не пришли бы иностранные инвестиции, не работала бы экономика. Конечно же, перед государственными руководителями поставлены соответствующие задачи, но сохранение мира и согласия - это прежде всего ответственность нашего народа", - сказал Назарбаев.


Он поручил внимательно изучить причины возникшей ситуации и наказать виновных в соответствии с нормами закона.

"Эта проблема должна беспокоить старшее поколение. Моя цель как Лидера нации - возвысить Казахстан до такого уровня, которым будет гордиться будущее поколение. Миссия старшего поколения заключается в том, чтобы разъяснять людям то, что наша общая задача - это сохранить независимое, развитое и стабильное государство", - сказал Назарбаев.
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