Беларусь меняет герб. Немножко

Планируется к рассмотрению в первом чтение проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных символах Республики Беларусь" будет вынесен на рассмотрение весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.





"Одним из наиболее существенных изменений, которое предлагается внести в действующий Закон - это эталонное изображение Государственного флага в самом тексте закона", - сообщил Sputnik заместитель председателя постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло.





По его словам, в настоящее время в самом Законе такого изображения нет, в новый законопроект вошло приложение с изображением эталонного государственного флага. Депутат уточнил, что эталон Государственного флага находится в Национальном архиве Беларуси.





Цвет границ и прорисовка





Парламентарий сообщил, что проектом закона также предусматривается еще одна новация, которая касается изображения Государственного герба. По его словам, в настоящее время в действующем Законе есть изображение герба в двухцветном варианте. Новым законопроектом предлагается внести в приложения к Закону изображения герба в золотом серебряном цветах.





Кроме этого, отметил Виктор Сивилло, в многоцветном изображении Государственного Герба также произойдут изменения. "Поменяется цвет контура территории Беларуси - с зеленого на золотой", - уточнил собеседник Sputnik.





По его словам, в итоге в тексте закона предлагается закрепить еще три образца изображения герба - две монохромных (золотую и серебряную) версии и многоцветную.





Кроме этого, отметил депутат, что эталонное двухцветное изображение государственного герба будет более прорисованным.









Разумно и рационально





Парламентарий подчеркнул, что принятие проекта закона не повлечет дополнительных затрат. По его словам, после вступления в силу закона не придется в срочном порядке менять изображение герба, как на зданиях, так и на документах.





"В проекте закона устанавливается некий переходный период, в течение которого можно будет поменять государственную символику. Этот период определяется не конкретными сроками, а рациональными соображениями", - сказал депутат.





"Законопроект вполне р умный и рациональный", - подчеркнул зампредседателя постоянной комиссии. В данной связи он пояснил, что, к примеру, когда изображение герба придет в негодность, тогда его и поменяют на новый вариант.





Эстетика и традиции





Говоря о причинах изменения законодательства о государственных символах, депутат объяснил это эстетическими целями и требованиями времени.





"Время идет, представления об эстетике и красивости государственных символов меняются. Поэтому корректируются двухцветное изображение государственного герба. Он будет более эстетически выдержанным, прорисовано много мелких деталей. Хотя идеологическая концепция не поменялась", - сказал депутат.





Он также особо подчеркнул, что проектом закона не предусмотрено концептуальных изменений действующего законодательства о государственной символике. "Речь идет о совершенствовании самого закона как юридического продукта. Современные реалии, особенно в сфере IT, выдвигают новые требования к законодательным актам", - сказал собеседник агентства.



