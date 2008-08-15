Поводом для визита участкового и привлечения Алексея к административной ответственности по ст. 17.10 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики») послужила картинка, которую минчанин разместил в социальной сети ВКонтакте 12 лет назад.





Картинка, за публикацию которой минчанина будут судить





Милиционер сообщил также, что уведомление пришло из ГУБОПиК, и он обязан провести опрос Алексея, составить протокол и направить его в суд.





«Алексей И. 15.08.2008 года, находясь в неустановленном месте, с использованием глобальной сети Интернет, посредством социальной сети «Вконтакте» на странице, пользователем которой является, с целью публичной демонстрации разместил в публичном доступе изображение с нацисткой символикой, которое 28.01.2020 в 14.00 в ходе мониторинга глобальной сети Интернет было выявлено оперуполномоченным третьего отдела пятого управления ГУБОПиК Игорем Бушило», - значится в протоколе об административном правонарушении.





Суд Советского района г. Минска рассмотрит дело против Алексея И. 17 февраля 2020 г. в 9:40.





Юрист «Весны» Алексей Лойко считает, что после волны репрессий за акции против углубленной интеграции с Россией правоохранительные органы «озаботились» распространением экстремистских материалов.





«Мы внимательно будем отслеживать и оценивать рассмотрение дела об этом административном правонарушении. Очень важно, чтобы суд его рассматривал с точки зрения международного стандарта свободы выражения мнения: с учетом того, с какой целью человек размещал картинку, которая послужила поводом для составления протокола, контекст её размещения, и того, на какие общественные отношения может посягать такое изображение.





Привлечение человека к ответственности должно сопровождаться подробным обоснованием того, какой вред или угрозу нанесения вреда несёт размещение такой картинки, и почему за двенадцать лет ГУБОПиК только сейчас заинтересовался данной картинкой», – подчеркнул правозащитник.



