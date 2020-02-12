В истории с переговорами между руководителями Беларуси и России, которые прошли в минувшую пятницу, не последнюю роль сыграл Михаил Бабич. Сначала первый заместитель министра экономического развития РФ и остальная часть российской переговорной группы обратили на себя внимание СМИ тем, что опоздали на ответственную встречу. Сперва из-за непогоды их самолет не выпускали из Москвы, а затем не пустили в Сочи.





Фото: телеграм-канал «Пул № 3»





Попав в Красную поляну, Бабич и другие российские чиновники сразу отправились понаблюдать за хоккейным матчем, в котором Александр Лукашенко и Владимир Путин играли за одну команду.





Затем состоялся очередной раунд переговоров президентов, на котором российская делегация, наконец, могла быть представлена в полном составе. Но странное дело – в отличие от других Бабича за общим столом не оказалось.





Газета «Коммерсантъ» по этому поводу написала:





«Любопытно, что среди рассевшихся за столом тем не менее не было Михаила Бабича. Видимо, Александру Лукашенко трудно видеть его перед собой, так же как в свое время помощника президента Сергея Приходько. Возможно, ему всегда нужна какая-то сакральная жертва, чтобы он жил, по крайней мере во время таких переговоров, с чувством, что Владимир Путин сейчас чем-то, точнее, конечно, кем-то заранее поступился ради него».





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Но отсутствие Бабича за столом и в этот раз не облегчило задачу белорусской делегации, и не облегчит ее в будущем. UDF.BY объясняет почему.

Москва осталась довольна линией поведения Бабича в Минске и повысила его

Напомним, Путин назначил Михаила Бабича послом в Беларуси в августе 2018 года. Но продержался он в должности меньше года. Весной 2019-го российский отозвал его по просьбе Лукашенко.





Фото: kremlin.ru





Причины были очевидны: подход Бабича к сотрудничеству двух стран оказался очень прагматичным и был максимально далек от старого принципа « фть в обмен на поцелуи». Посол открыто называл цифры экономической помощи союзникам, за что в белорусском МИД его назвали «счетоводом».





После отзыва Бабича Москва продемонстрировала, что его миссией и линией поведения довольна.





Во-первых, уже через несколько месяцев ему дали портфель заместителя министра экономического развития. Более того, чиновника назначили ответственным за сотрудничество со странами СНГ и развитие евразийской интеграции.





Во-вторых, уже в сентябре прошлого года Бабича повысили до первого замминистра.





«Михаил Бабич после назначения в Минск проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал в тот момент в Instargam руководитель министерства Максим Орешкин.

Бабич стал главной фигурой в Министерстве экономического развития РФ

Довольно быстро Бабич стал влиятельным чиновником в российском правительстве. СМИ писали, что именно он пролоббировал назначение на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, известного своей великодержавной позицией.





В конце прошлого года появились слухи, что бывший силовик Бабич ждет назначения главой Минэкономразвития. Когда Путин неожиданно сменил все правительство, его цепной пес формально остался на прежней должности, но по факту влияние чиновника еще более выросло.





Новым министром экономического развития стал провинциал Максим Решетников. По мнению экспертов, у Бабича значительно больший аппаратный вес и его задачей будет контроль за новым человеком в правительстве.

Бабич вплотную занялся упорядочиванием отношений с союзниками России на постсоветском пространстве

Чиновника пригласили на переговоры в Сочи не по старой памяти – не потому, что он работал послом в Беларуси. Бабич теперь один из ключевых, если не ключевой человек в российском правительстве, отвечающий за новый подход по интеграции на постсоветском пространстве.





Недавно телегам-каналы утверждали: задача Бабича – наводить дисциплину в связях и продвигать российскую «мягкую силу». Помогать курировать это направление ему будет вице-премьер Дмитрий Козак.





Чуть больше недели назад Бабич выступил перед журналистами в Казахстане, где рассказал о планах руководителей правительств обсудить концептуальные моменты стратегии развития Евразийского союза (ЕАЭС) до 2025 года.





Попросив Путина отозвать Бабича с поста посла, Лукашенко, по всей видимости, рассчитывал убрать из процесса переговоров с Москвой прагматичного оппонента. На деле же все обернулось тем, что противник только усилил свой аппаратный вес и будет оказывать на ход переговоров еще большее влияние.



