Зеленский допускает извинения правоохранителей по делу Шеремета
Президент отметил, что если по резонансному делу убийства журналиста не хватит доказательств, то правоохранители как минимум извинятся.
Президент Владимир Зеленский рад, что "дело Шеремета" сдвинулось с мертвой точки, но напоминает об ответственности правоохранителей за результаты расследования. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о том, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования, Зеленский сказал: "Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело".
По его словам, "если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум".
Он добавил, что "они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть".
20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что собранных доказательств по делу Шеремета недостаточно.
22:14 11/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.