Подводный камень выборов «единого»

– Все, кто желает проголосовать (не имеет значения – как: через интернет, на собраниях в регионах, на Конгрессе демократических сил), будут должны войти в инициативную группу кандидата, – сообщил лидер Белорусской-социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов на встрече с однопартийцами в Витебске. – Это важно. Потому что тогда мы можем рассчитывать на то, что когда сформируем широкий список в несколько тысяч человек, то, соответственно, сможем обращаться к ним за помощью, в том числе в сборе подписей. Да, кто-то не готов собрать 300 подписей, но готов собрать 10 или 50 (имеется в виду сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты – Прим.).





Игорь Борисов сообщил, что пока ресурсная база для избирательной кампании единого кандидата оппозиции «минимальная».





Понятно, что какие-то меры воздействия на тех, кто примет участие в выборах кандидата оппозиции, но потом откажется от работы в его инициативной группе, придумать сложно. Но само выдвинутое условие может существенно сократить число желающих принять участие в выборах единого кандидата оппозиции. «Народное голосование» грозит превратиться в голосование оппозиционных активистов.