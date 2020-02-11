+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Подводный камень выборов «единого»

Выборы единого кандидата оппозиции путем праймериз или народного голосования анонсировались как процесс, в котором все желающие смогут принять участие – и партийные активисты, и простые граждане. Но теперь оказалось, что участие в голосовании будет иметь последствия.

– Все, кто желает проголосовать (не имеет значения – как: через интернет, на собраниях в регионах, на Конгрессе демократических сил), будут должны войти в инициативную группу кандидата, – сообщил лидер Белорусской-социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов на встрече с однопартийцами в Витебске. – Это важно. Потому что тогда мы можем рассчитывать на то, что когда сформируем широкий список в несколько тысяч человек, то, соответственно, сможем обращаться к ним за помощью, в том числе в сборе подписей. Да, кто-то не готов собрать 300 подписей, но готов собрать 10 или 50 (имеется в виду сбор подписей, необходимых  для регистрации кандидатом в президенты – Прим.).

Игорь Борисов сообщил, что пока ресурсная база для избирательной кампании единого кандидата оппозиции «минимальная». 

Понятно, что какие-то меры воздействия на тех, кто примет участие в выборах кандидата оппозиции, но потом откажется от работы в его инициативной группе, придумать сложно. Но само выдвинутое условие может существенно сократить число желающих принять участие в выборах единого кандидата оппозиции.  «Народное голосование» грозит превратиться в голосование оппозиционных активистов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Война фейков
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru