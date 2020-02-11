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Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Законодатели Северной Македонии единогласно ратифицировали соглашение о том, чтобы страна, расположенная на юге Европы, стала 30-м членом военно-политического альянса НАТО", - говорится в сообщении.

Все 114 присутствующих парламентариев из 120-ти проголосовали за ратификацию соглашения. Во время короткой церемонии у здания парламента подняли флаг НАТО.

Голосование состоялось на несколько недель раньше запланированного, поскольку действующий парламент должен разойтись в конце недели, накануне выборов, запланированных на 12 апреля.

Испания - единственный действующий член НАТО, еще не одобрил присоединение Северной Македонии к Альянсу. Ожидается, что испанский парламент проведет голосование по ратификации соглашения в марте.

Как сообщалось, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

После ратификации документа всеми 29 членами Альянса страна будет признана тридцатым членом организации Североатлантического договора.
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