Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО
Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО.
Об этом сообщает Ekathimerini.
"Законодатели Северной Македонии единогласно ратифицировали соглашение о том, чтобы страна, расположенная на юге Европы, стала 30-м членом военно-политического альянса НАТО", - говорится в сообщении.
Все 114 присутствующих парламентариев из 120-ти проголосовали за ратификацию соглашения. Во время короткой церемонии у здания парламента подняли флаг НАТО.
Голосование состоялось на несколько недель раньше запланированного, поскольку действующий парламент должен разойтись в конце недели, накануне выборов, запланированных на 12 апреля.
Испания - единственный действующий член НАТО, еще не одобрил присоединение Северной Македонии к Альянсу. Ожидается, что испанский парламент проведет голосование по ратификации соглашения в марте.
Как сообщалось, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.
После ратификации документа всеми 29 членами Альянса страна будет признана тридцатым членом организации Североатлантического договора.
21:57 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.