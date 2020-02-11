Макей говорил с послом России на тему интеграционного взаимодействия
11 февраля в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российского посла Дмитрия Мезенцева.
Пресс-служба МИДа нашей страны сообщает, что Макей и Мезенцев обсудили "актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер". Также речь шла по тематике "интеграционного взаимодействия". Темой разговора стал и график "предстоящих контактов на различных уровнях", передает "Еврорадио".
Пресс-служба российского посольства распространила точно такую же информацию.
Как известно, 7 февраля в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главными её вопросами стали поставки в нашу страну нефти и газа.
21:32 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.