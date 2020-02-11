+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Макей говорил с послом России на тему интеграционного взаимодействия

11 февраля в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российского посла Дмитрия Мезенцева.

Пресс-служба МИДа нашей страны сообщает, что Макей и Мезенцев обсудили "актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер". Также речь шла по тематике "интеграционного взаимодействия". Темой разговора стал и график "предстоящих контактов на различных уровнях", передает "Еврорадио".

Пресс-служба российского посольства распространила точно такую же информацию.

Как известно, 7 февраля в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главными её вопросами стали поставки в нашу страну нефти и газа.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Война фейков
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru