Макей говорил с послом России на тему интеграционного взаимодействия

Пресс-служба МИДа нашей страны сообщает, что Макей и Мезенцев обсудили "актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер". Также речь шла по тематике "интеграционного взаимодействия". Темой разговора стал и график "предстоящих контактов на различных уровнях", передает "Еврорадио"





Пресс-служба российского посольства распространила точно такую же информацию.





Как известно, 7 февраля в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главными её вопросами стали поставки в нашу страну нефти и газа.