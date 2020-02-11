Это связано с недавними слухами вокруг Игоря Шуневича, будто его задержали в связи с "сахарным делом".





Сегодняшняя новость должна была опровергнуть эти слухи. Однако Еврорадио заметило, что фотография Игоря Шуневича полностью совпадает с той, что публиковалась на сайте минского "Динамо" 11 июля 2018 года.





Не исключено, что пресс-служба решила не заморачиваться и использовала для иллюстрации новости старое фото. Но это не лучший способ для опровержения слухов.





По "сахарному делу", которое расследует КГБ, задержаны руководители всех белорусских сахарных заводов, руководитель Белорусской сахарной компании, а также один из бывших высокопоставленных борцов с организованной преступностью Владимир Тихиня.









Так выглядит Шуневич на сегодняшнем фото на сайте "Динамо"...









...а так Шуневич выглядит на фото 2018 года