Новость о появлении Шуневича "Динамо" проиллюстрировало фотографиями 2018 года
Пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Минск" сообщила, что 11 февраля председатель Наблюдательного совета Игорь Шуневич провёл рабочую встречу с руководством клуба. Новость широко разошлась по СМИ.
Это связано с недавними слухами вокруг Игоря Шуневича, будто его задержали в связи с "сахарным делом".
Сегодняшняя новость должна была опровергнуть эти слухи. Однако Еврорадио заметило, что фотография Игоря Шуневича полностью совпадает с той, что публиковалась на сайте минского "Динамо" 11 июля 2018 года.
Не исключено, что пресс-служба решила не заморачиваться и использовала для иллюстрации новости старое фото. Но это не лучший способ для опровержения слухов.
По "сахарному делу", которое расследует КГБ, задержаны руководители всех белорусских сахарных заводов, руководитель Белорусской сахарной компании, а также один из бывших высокопоставленных борцов с организованной преступностью Владимир Тихиня.
Так выглядит Шуневич на сегодняшнем фото на сайте "Динамо"...
...а так Шуневич выглядит на фото 2018 года
20:55 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.