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Новость о появлении Шуневича "Динамо" проиллюстрировало фотографиями 2018 года

Пресс-служба хоккейного клуба "Динамо-Минск" сообщила, что 11 февраля председатель Наблюдательного совета Игорь Шуневич провёл рабочую встречу с руководством клуба. Новость широко разошлась по СМИ.

Это связано с недавними слухами вокруг Игоря Шуневича, будто его задержали в связи с "сахарным делом".

Сегодняшняя новость должна была опровергнуть эти слухи. Однако Еврорадио заметило, что фотография Игоря Шуневича полностью совпадает с той, что публиковалась на сайте минского "Динамо" 11 июля 2018 года.

Не исключено, что пресс-служба решила не заморачиваться и использовала для иллюстрации новости старое фото. Но это не лучший способ для опровержения слухов.

По "сахарному делу", которое расследует КГБ, задержаны руководители всех белорусских сахарных заводов, руководитель Белорусской сахарной компании, а также один из бывших высокопоставленных борцов с организованной преступностью Владимир Тихиня.


Так выглядит Шуневич на сегодняшнем фото на сайте "Динамо"...


...а так Шуневич выглядит на фото 2018 года
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