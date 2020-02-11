Грузинская оппозиция объявляет чрезвычайное положение

Лидеры всех оппозиционных партий Грузии объявили о прекращении переговоров по реформированию избирательной системы страны, которые они вели с правящей партией «Грузинская мечта». Причиной демарша стал арест одного из ведущих оппозиционных политиков — основателя парламентской партии «Европейская Грузия», экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы.





Верховный суд Грузии приговорил бывшего столичного градоначальника к более чем трехлетнему тюремному заключению за растрату бюджетных средств в 2011–2012 годах на нужды правившей тогда партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Ранее Гиги Угулава уже отсидел около трех лет, но Верховный суд переквалифицировал первоначальное обвинение в «превышении служебных полномочий» на более тяжкую статью «растрата государственных средств». В результате одному из самых ярких оппозиционных лидеров Грузии придется провести в тюрьме еще несколько лет.





По мнению лидеров грузинской оппозиции, приговор Верховного суда — «месть олигарха Бидзины Иванишвили» за то, что Гиги Угулава «громче всех протестовал», когда в Тбилиси начались волнения в связи с визитом делегации Госдумы РФ.

В ночь на вторник один из самых популярных и влиятельных оппозиционных политиков Грузии Гиги Угулава сам явился в МВД, откуда его препроводили в тюрьму. «Трусливая власть вновь проявила свою гнилую сущность»,— заявил господин Угулава, прежде чем скрыться за воротами здания МВД.





По приговору Верховного суда (ВС) экс-мэр Тбилиси и лидер партии «Европейская Грузия» (ЕГ) Гиги Угулава признан виновным по ст. 182 УК («растрата по сговору с группой лиц с использованием служебного положения») и приговорен к трем годам, двум месяцам и восьми дням тюремного заключения.





Суд счел доказанным, что, занимая пост мэра Тбилиси и готовясь к парламентским выборам 2012 года, Гиги Угулава, используя служебное положение, оформлял активистов правящей тогда партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили в городские и муниципальные структуры. Нанятые работники получали зарплату из госбюджета, но выполняли только партийную работу — вели агитацию за ЕНД. Таким образом, по утверждению генпрокуратуры, господин Угулава растратил на партийные нужды около 48 млн лари ($17 142 857).





В 2015 году Тбилисский суд приговорил бывшего мэра к четырем с половиной годам лишения свободы, но тогда его действия квалифицировались как «превышение служебных полномочий». Господин Угулава освободился в 2017 году, частично признав себя виновным. Но Верховный суд счел первоначальную квалификацию вины ошибочной, изменил ее на «растрату», то есть на более тяжкую статью УК, в результате чего оппозиционный лидер вернулся в ту же тюрьму, где отбывают наказание многие бывшие чиновники времен президентства Саакашвили. В том числе экс-премьер и бывший глава МВД Вано Мерабишвили.





Адвокат Гела Николаишвили заметил в интервью “Ъ” , что в самой переквалификации вины с юридической точки зрения нет ничего противозаконного, но он не сомневается в политической подоплеке решения ВС.





Когда Угулава освободился в 2017 году, власти, судя по всему, потребовали от него прекратить политическую деятельность»,— уверен адвокат.





Однако экс-мэр не только не ушел в тень, но основал влиятельную оппозиционную партию, став одним из самых ярых критиков правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и ее лидера Бидзины Иванишвили.





В ночь с 20 на 21 июня, когда в грузинской столице произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против визита в Тбилиси депутатов российской Госдумы, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, именно Гиги Угулава стал главным действующим лицом митинга у здания парламента. При этом он несколько раз в прямом эфире нецензурно высказался в адрес председателя ГМ Бидзины Иванишвили.





В одном из интервью “Ъ” Гиги Угулава сообщил, что президент Саакашвили «не имел отношения к финансированию партийных кадров». Во вторник сам экс-президент, откликнувшись на арест бывшего соратника, сравнил современную Грузию с Россией, причем сравнение оказалось не в пользу Грузии. «У Владимира Путина, при всем моем к нему отношении, меньше политзаключенных, чем у олигарха Иванишвили»,— заявил бывший глава государства в Facebook. Он назвал тюрьму, в которую помещен Гиги Угулава, «музеем политзаключенных, пострадавших за то, что они строили новое грузинское государство».





Тем не менее экс-президент считает происходящее «агонией режима олигарха Иванишвили».





Лидеры «Объединенной оппозиции» согласны с такой оценкой. По их мнению, арестовав видного политика, власти пытаются запугать оппонентов в преддверии октябрьских парламентских выборов.





«Объединенная оппозиция», в которую входят руководители всех значимых политических сил, заявила о прекращении переговоров с правящей партией по реформированию избирательной системы и начале «мирного, но острого движения протеста» по всей Грузии. Об этом оппозиционеры сообщили новому послу США в Тбилиси Келли Дегнан.





По стечению обстоятельств приговор Гиги Угулаве был вынесен в тот день, когда новый посол США в Тбилиси устроила первый прием для грузинской элиты.





Как заявил бывший кандидат в президенты от ЕНД Григорий Вашадзе, «не время пить шампанское, когда в стране начался политический террор». В свою очередь, его однофамилец, основатель движения «Стратегия возобновления» Георгий Вашадзе сообщил: в ближайшие дни оппозиция начнет массовые акции протеста по всей стране и готова «лишить ГМ власти досрочно либо в результате выборов даже по нынешней избирательной системе». «В чрезвычайных условиях необходимы сугубо мирные, но чрезвычайные меры»,— подчеркнул политик.





Политконсультант Гела Васадзе считает неслучайным, что эти заявления прозвучали именно у посольства США.





Многое будет зависеть от нового посла и рекомендаций Вашингтона после ареста Угулавы»,— заявил “Ъ” Гела Васадзе.





Между тем из американской столицы звучат резкие заявления. Председатель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш назвал приговор Гиги Угулаве «политически мотивированным насилием против оппозиции». «Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, разрушение независимости суда и преследование оппозиции неприемлемы»,— написал в Twitter Джим Риш.





В Грузии ищут поддержки США в преддверии парламентских выборов

Не менее резко высказался и конгрессмен Адам Кинзингер, недавно внесший в Палату представителей Конгресса США «Акт в поддержку Грузии». «Использование суда в качестве оружия не является демократией»,— напомнил господин Кинзингер. Вечером посольство США в Тбилиси распространило заявление, в котором выражает «разочарование в связи с тем, что приговор и арест оппозиционного лидера ставит под угрозу диалог между властью и оппозицией».





Грузинские оппозиционеры надеются, что за этими заявлениями последуют и санкции против Бидзины Иванишвили. Об этом заявила “Ъ” член парламента от ЕНД, бывший посол Грузии при ЕС Саломе Самадашвили. «Для истинных друзей Грузии все стало ясно, и сейчас должны последовать санкции, в том числе арест счетов Иванишвили»,— считает госпожа Самадашвили. Со своей стороны, депутаты от ГМ пытаются демонстрировать спокойствие. Они считают приговор чисто юридическим и не имеющим отношения к политике.